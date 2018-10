Kárpátaljáról 500 újoncot soroznak be idén ősszel az ukrán hadseregbe

Kárpátaljáról a tervek szerint 500 újoncot soroznak be idén ősszel tényleges katonai szolgálatra az ukrán hadseregbe, ami 200 fővel haladja meg a megyéből tavasszal behívottak számát - jelentette be hétfői ungvári sajtótájékoztatóján Bohdan Cseremiszkij ezredes, a Kárpátalja megyei hadkiegészítő parancsnokság vezetője.

Az ezredes elmondta, hogy az Ukrajnában október 1-jén kezdődő őszi behívási időszak idén a szokásosnál egy hónappal tovább, december 31-ig tart, mert a korábbinál több újonc besorozását tervezik. Hozzátette: míg Kárpátaljáról idén tavasszal 200 fiatalt hívtak be tényleges katonai szolgálatra, addig a három hónaposra bővített őszi sorozási időszakban félezer újoncnak kell bevonulnia - adta hírül a goloskarpat.info kárpátaljai hírportál. Cseremiszkij azt is közölte, a kárpátaljai sorkötelesek körében tömeges a katonai szolgálat alóli kibúvás. A behívottak 80 százaléka nem jelenik meg a hadkiegészítő parancsnokságokon. Elmondása szerint a helyzet az Ökörmezői, Técsői, Munkácsi és Nagybereznai járásokban a legrosszabb, ahol a sorkötelesek több mint 90 százaléka nem tesz eleget a behívásnak. Szerinte valamivel jobb a helyzet az Ilosvai és a Szolyvai járásokban, ahol ez az arány 50 és 60 százalék között van.

A Kárpátalja megyei hadkiegészítő parancsnokság vezetője megjegyezte, ha a sorköteles korú fiatal nem kap behívót, akkor önként kell jelentkeznie a területileg illetékes hadkiegészítő parancsnokságon.

Ukrajnában a sorkötelezettség a 20 és 27 év közötti férfiakra terjed ki, de önként a 18. és 19. életévüket betöltött ifjak is jelentkezhetnek tényleges katonai szolgálatra. A szolgálat időtartama az ukrán hadseregben 18 hónap, de a mester fokozattal rendelkező diplomásoknak 12 hónapot kell katonáskodniuk.

A tényleges sorkatonai szolgálatot teljesítő katonák a törvény értelmében nem vezényelhetők a kelet-ukrajnai hadműveleti övezetbe, hacsak ezt önként nem kérik.

Az év végéig Ukrajnában közel 18 ezer újoncot hívnak be, közülük 9 ezren a hadseregben, 6,5 ezren a nemzeti gárdában, 1550-en a határőrcsapatoknál, 900-an a speciális állami szállítmányozási egységeknél teljesítenek majd szolgálatot. A legtöbb regrutára Dnyipropetrovsz (1850 fő), Harkiv (1300 fő) és Odessza (995 fő) megyékből számítanak.