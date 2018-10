A brit konzervatívok a megállapodás nélküli Brexitre készülnek?

Philip Hammond brit pénzügyminiszter szerint rendelkeznek akkora pénzügyi kapacitással, hogy megbirkózzanak a Brexittel akkor is, ha nem lesz megállapodás, írja az express.co.uk. Elmondta azt is, hogy az úgynevezett Checkers-terv végrehajtása lendületet adna a brit gazdasági növekedésnek.

A miniszterek véglegesítették a sürgősségi jogszabályok programját, amely lehetővé teszi, hogy elhagyják az EU-t, ha nincs megállapodás. A program készen áll, és haladéktalanul be lehet nyújtani a Parlamentnek.

A következő két hét során a vállalatok egy igen részletes útmutatást fognak kapni, hogy miként készüljenek fel a "no-deal" Brexitre a gyakorlatban, valamint egy üzenet is Brüsszelnek, hogy ne vonakodjon. Hosszabb távon a kormány a családok és a vállalkozások adójának csökkentésére fog törekedni, hogy ösztönözze a gazdaságot.

A 2016-os népszavazás óta gyakran tűnt úgy, hogy a kormány kevés gyakorlati lépést tett meg annak érdekében, hogy az Egyesült Királyság gördülékenyen tudja elhagyni az EU-t. Most viszont felgyorsultak az események, hiszen a konzervatív brit kormány is látja, hogy a jelenlegi EU-s vezetés mindent megtesz annak érdekében, hogy a szigetországnak minél komolyabb problémát okozzon a kiválás. A szerző azzal fejezi be írását, miszerint jó tudni, hogy a színfalak mögött számos tevékenység zajlott, amely most hozza meg a gyümölcsét.