Ahogy Emmanuel Macron bevándorláspárti és botrányokkal körbevett francia elnök, Alexander Stubb egykori finn miniszterelnök is Orbán Viktor magyar miniszterelnököt tartja fő ellenfelének. Stubb bejelentette, szívesen lenne Jean-Claude Juncker utódja, azaz az Európai Bizottság elnöke.

A MTI szerint a várakozásoknak megfelelően Alexander Stubb volt finn kormányfő kedden bejelentette indulását az Európai Néppárt (EPP) úgynevezett csúcsjelölti tisztségéért, hogy a párt európai parlamenti (EP-) választási győzelme esetén ő lehessen az Európai Bizottság következő elnöke.

"Úgy hiszem, hogy most minden korábbinál nagyobb szükség van az európai értékek erős védelmére. Ideológiai DNS-ünk az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletén alapul" - szögezte le a magát mérsékelt jobbközép, EU-párti jelöltként meghatározó Stubb.

Sajtótájékoztatóján az európai alapértékek fontosságát hangsúlyozta, melyek véleménye szerint támadás alatt állnak az EU-n kívülről és belülről, de még az EPP-n belülről is. "Ha nem tartjuk magunkat ezekhez, akkor nem marad semmink" - figyelmeztetett, a belső fenyegetések között említve a lengyel, az olasz és a magyar kormány politikáját.

Mint közölte, kész "a barikádokon harcolni" a populizmus ellen, de az emberek jogos félelmeivel foglalkozni kell, különösen a migráció és a digitális forradalom területén. Kiemelte: a félelem- és gyűlöletkeltés nem vezet sehova, összetett problémákra nem lehet leegyszerűsítő válaszokat adni.

Az egykori finn kormányfő öt nyelven beszél, jelenleg az Európai Beruházási Bank alelnöke, de volt EP-képviselő, és több miniszteri posztot is betöltött.

A jobbközép erőket összefogó pártcsaládban elsőként - és Stubbon kívül eddig egyetlenként - Manfred Weber néppárti EP-frakcióvezető szállt ringbe a jelöltségért. Jelentkezni október közepéig lehet, és végül az EPP novemberi kongresszusán döntenek majd arról, hogy ki lesz a csúcsjelölt a jövő májusi választáson.

Sajtóértékelések szerint Stubb nem annyira Weberrel, mint inkább Orbán Viktor miniszterelnökkel szemben határozza meg magát. "Nem akarok illiberális demokráciát. Rendkívül alacsony a toleranciaküszöböm azzal a viselkedéssel szemben, amely mostanság több európai országban, köztük Magyarországon is látható" - közölte a Financial Timesnak adott interjújában. Hozzátette, szeretné, ha az EPP még októberben megvitatná a Fidesz kizárásának kérdését. "Vagy velünk vagy, vagy távozol. Be kell tartani a szabályokat" - fogalmazott.

A korábban szintén nagy esélyesnek tartott Michel Barnier uniós Brexit-ügyi főtárgyaló pár napja bejelentette, hogy nem indul a néppárt listavezetői helyéért, a brit kiválás folyamatának levezénylése ugyanis fontos kötelessége. Szakemberek ugyanakkor rámutattak, a volt francia külügyminiszter nyitva hagyta a lehetőségét annak, hogy adott esetben végül elvállalná a brüsszeli testület vezetését.

Nemrég még Michel Barnier-t és Alexander Stubbot tartották a néppárti csúcsjelöltség legfőbb esélyeseinek, de mára inkább Manfred Weber számít befutónak, gyenge pontjai - például kormányzati tapasztalatainak hiánya - ellenére is.

Az előző, 2014-es EP-választáson Jean-Claude Juncker volt a legtöbb szavazatot szerző néppárt listavezetője. Az uniós tagországok állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács ezért őt jelölte az Európai Bizottság elnökének, az Európai Parlament pedig megválasztotta a tisztségre.

Ugyan várhatóan jövőre is a néppárti lesz a legnagyobb frakció az EP-ben, elemzők szerint a többséghez legalább három képviselőcsoport szavazataira lesz szükség, ez pedig komoly alkupozícióba hozhat más pártokat.

A csúcsjelölti rendszer már legutóbb is vitákat váltott ki, mivel az EU alapszerződése értelmében az Európai Tanács hatáskörébe tartozik a jelölt megnevezése az Európai Bizottság élére, akiről aztán az Európai Parlament feladata szavazni. A csúcsjelöltek megnevezésével viszont a pártok gyakorlatilag kész tények elé állítják a tagállamok vezetőit.