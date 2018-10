Új francia sláger: Felizgul Macron, ha feketéket lát!

Fabrice Éboué francia színész és komikus a Facebookon és a Twitteren egy alig másfél perces videót tett ki, amit egy nap alatt több mint egymillióan néztek meg. Macron elnök óriási botrányt keltett, antilláki szereplésén gúnyolódik: a francia elnök két, félmeztelen, furcsán viselkedő fekete fiatalembert ölelget. Az egyik 19 éves, a másik 22. A fiatalabbik trágárul mutogat, a 22 évesről pedig kiderült, hogy bűnöző, és börtönben is ült.

Fabrice Éboué az egyik legsikeresebb francia komikus. Speciális humorú filmjeit nem vetítették a magyar mozikban, de francia nyelvterületen hihetetlenül sikeresek. A "Case départ" című filmjét, amiben nem játszott, de írta és rendezte is, közel 2 millióan nézték meg Franciaországban. Nehezen tudják ráfogni, hogy bevándorlóellenes, mégis az egész Macron-párti baloldal nekiugrott, videoklipjét - ami tulajdonképpen egy monológ - néhányan egyenesen homofóbnak bélyegezték. Fabrice Éboué édesapja gazdag kameruni családból származik, érettségi után Párizsba jött tanulni. Nőgyógyász lett, később megházasodott, a felesége (és így Fabrice Éboué édesanyja) történész.

A mostani, prózai klipben arról viccelődik Fabrice Éboué, hogy Macron felizgul, ha feketéket lát: ez volt a foci-vb-n is, amikor bement az öltözőbe és félmeztelen focisták vették körül, és most az Antillákon is.

Fabrice Éboué egy iskolába járt, egy időben Emmanuel Macronnal Amiens-ban, ismerték is egymást, hiszen egyidősek. Ezzel kapcsolatban úgy viccelődött Éboué, hogy Macron őt is nézegette a tornaórákon a gimnáziumban, amikor félmeztelen volt, de nem foglalkozott vele, mert ez semmi volt ahhoz képest, hogy hogy nézte a francia tanárnőjét - ezzel akkori tanárára, később feleségére, Brigitte Macronra utalt.

Éboué később arról is viccelődik, hogyha fekete vagy, nincs lakásod vagy munkád, kérj félmeztelenül Macrontól, fel fog izgulni, és máris nyert ügyed van. A francia forradalomra utalva azt mondja: régen voltak a nemesi nadrág nélküli forradalmárok (les sans-culottes), most meg vannak a póló nélküliek (les sans t-shirts).

Franciaországban nagy botrányt okozott Macron sokak szerint elnökhöz méltatlan viselkedése: félmeztelen fiatalemberekkel ölelkezve fotózkodott, az egyik fiatalember trágárul mutogatott közben, a másikról pedig kiderült, hogy egy közönséges rabló, betörő.