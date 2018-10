Késsel hadonászott egy férfi egy svéd plázában

Hétfőn este egy férfi először megszúrt egy embert egy göteborgi bevásárlóközpont közelében, majd másokat is megfenyegetett a késsel - írja a svéd thelocal.se.

A támadó először összeveszett valakivel, megszúrta, majd felszállt egy villamosra, ahol szintén hadonászott a késsel. A villamos vezetője ezt látva nem volt hajlandó továbbmenni, így a férfi leszállt a villamosról, és bement a város főpályaudvarához közeli Nordstan bevásárlóközpontba. Ott állítólag több vásárlót is üldözőbe vett, mielőtt a rendőrség letartóztatta.

A rendőrségi szóvívő szerint semmit nem tudnak még az okokról, természetesen arról is hallgatnak, hogy migráns-e a támadó. Számos svéd médium arról számolt be, hogy a megszúrt ember súlyosan megsérült. A támadót gyilkossági kísérlettel is vádolják.