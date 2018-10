Brexit-párti képviselő: nem félek Németországtól

A korábbi Brexit-párti képviselők megnyilatkozásaik alapján egyáltalán nem bánták meg, hogy Nagy-Britannia EU-ból való kilépésére szavaztak két évvel ezelőtt, ezt bizonyítja Sir Bill Cash exkluzív nyilatkozata is, melyet az express.co.uk portálon olvashatunk.

A képviselő kijelentette, hogy Németország "aranybánya" kereskedelmi többlete azt jelenti, hogy az ország (mármint Németország - a szerk.) "uralkodik" Európában, és óva intette a szigetországot, hogy alárendeltesse magát ennek. Szerinte az Egyesült Királyságnak nem szabad az Európai Unióban maradnia, amelyet egy ország dominál azt a látszatot keltve, mintha az unió országai harmonikusan együtt dolgoznának.

Szerinte Németország kereskedelmi többlete egy aranybánya, és Angela Merkel országa az euro mögé bújuk, amely versenyelőnyt jelent számára. Ezért nem érdeke a briteknek, hogy az egységes piacon maradjanak. Majd folytatta: Nem félek Németországtól, de szerintem más országok igen.

Elmondta, hogy néhány nappal ezelőtt egy korábbi brit nagykövet idéztette Helmut Kohl-t, aki egy 1998-as magántalálkozón azt mondta, hogy Németország dominanciája Európában az eurón keresztül fog megvalósulni, ami nagy jólétet fog hozni Németország számára.

Az elmúlt évben Angela Merkel országának több mint 159 milliárd eurós többlete volt az EU-val folytatott árukereskedelemben.

Ebben az évben a többlet rekordot döntött, mivel a januári és április közötti időszak többlete 175 milliárd euro volt éves szinten a Bundesbank szerint.

Egyértelműen látszik, hogy a Brexit olyan problémákat hozott a felszínre, amelyekről korábban nem nagyon beszéltek, legalábbis ekkora nyilvánosságot nem kapott. Az euróövezet nem tud működni olyan országok között, ahol hatalmas gazdasági különbségek vannak. Erre a problémára már az euró bevezetése előtt is felhívta a figyelmet néhány szakember, de Németorszég keresztül tudta verni elképzelését. Ráadásul a britek meg is tartották nemzeti valutájukat, mégis érzékelik a problémát, és ahogy Sir Bill Cash is kijelentette, nem jó ötlet egy olyan rendszerben maradni, ahol alárendelt szerepet kell játszanod.