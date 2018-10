Macron volt évfolyamtársának készíthet elő zsíros állást

Hatalmas botrányt okozott Emmanuel Macron francia elnök. Ugyanis egyetemi évfolyamtársát akarja kinevezni egy akadémia élére, és ezért megváltoztatták a szabályokat is.

Viszonylag észrevétlenül ment át október 3-án egy Miniszter Tanácsi döntés, amelyben a francia kormány megváltoztatta az eddigi rektor kinevezési eljárását.

Az eddigi szabályok szerint ugyanis a 30 fős rektori karban összesen 6 olyan lehetett, aki nem rendelkezett a megfelelő tudományos fokozattal. Most ezt a számot duplázták meg, ami még mindig nem lenne gyanús, ha egy kormányközeli informátor nem pontosított volna.

Valójában arról van szó, hogy Macron volt évfolyamtársának akarnak rektori posztot adni.

Emmanuel Macron Franciaország legnevesebb felsőoktatási intézményében, az ENA-n (École Natonal de l'Administration, Nemzeti Közigazgatási Iskola) tanult, amely egyetemi rangban van, és saját kasztrendszerben működik a francia közéletben. Sok állami vezető kerül ki az intézmény falai közül. Mint ahogy Charline Avenel is, Macron egykori évfolyamtársa, aki jelenleg az ENA riválisának számító Politika Tudományi Egyetem főtitkára. Macron most éppen őt szeretné kineveztetni Franciaország legnagyobb Akadémiájának, a Versailles-inak az élére. A több mint egy millió egyetemistát és tudományos szakembert fogadó Versailles-i akadémia vezetésére Charline Avenel nem lenne jogosult, mivel hat helyet már betöltötték abból a kvótából, amit a képesítési feltétellel nem rendelkezőknek tartanak fel. Ezért most meg kellett duplázni a feltételhiányosan is kinevezhetők számát.

Az egyetemi világ természetesen felháborodott az ötleten, figyelembe véve, hogy a 42 éves hivatalnok soha nem vezetett még Akadémiát. Még egy jelentéktelenebbet sem.

Az elnöki hivatal ugyanakkor egy hajnali közleményében cáfolja az értesüléseket azzal, hogy Charline Avenel nincs képben, Jean-Michel Blanquer-t akarják kinevezni inkább.