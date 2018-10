Olaszország megtiltaná a halal eljárás szerinti húskészítést

Matteo Salvini pártja törvényjavaslatot nyújtott be, amelyben Olaszországban megtiltaná a halal eljárást, azzal érvelve, hogy az állatokat meg kell kímélni a szenvedéstől.

A muzulmán szokások széles körű elterjedésével egyre több ún. halal eljárással készített hústermék kerül Nyugat-Európa-szerte a boltokba, így Olaszországba is. A halal eljárásról az Origo már korábban írt.

A jelenlegi olasz szabályozás nyitva hagy egy lehetőséget, amelynek alapján a muzulmánok mentesülnek az állatok jólétéről szóló törvény alól, így most is a boltokba kerülhetnek a halal termékek. Az új törvény alapján, amely első helyen betiltja az eljárást Olaszországban, arra kötelezi a húsforgalmazókat, hogy minden import terméket, amely állatok kivéreztetésével, a halal módszerrel készült, tüntessék fel a csomagoláson.

Olaszország ezzel csatlakozna más európai országokhoz (Lengyelország, Dánia, Norvégia, Svédország, Izland, Litvánia, Belgium és Svájc), ahol ezek a termékek vagy korlátozva vannak, vagy be vannak tiltva.

Belgium, mint ahogy azt általában más kérdésekben is szokták, furán oldja meg a tilalmat: míg Wallóniában és Flandriában (elvileg) be vannak tiltva a halal termékek, addig a Brüsszelben élő muzulmánok ez alól kivételt képeznek. A lenti képek alapján látszik, hogy Flandriában nem tartják be a szabályokat.

Franciaországban a halal hús legális, ha egy hivatásos ellenőr azt bevizsgálja és jóváhagyja. A súlyos muzulmán és migránsjelenléttől szenvedő Párizsból jelentette a rendőrség az év elején, hogy a Seine Saint Denis-i külvárosban (ez Párizs egyik leginkább muzulmán lakta no-go zónája) 32 birka szökött meg egy pizzéria garázsából, de a nyomozók más helyeken is találtak birkákat, sőt, letartóztattak egy arab férfit, aki két birkát agyon is lőtt. Hasonló eseteket Londonból is jelentettek, ahol udvarokban gyilkolják le a bárányokat, idén ez nyárra esett, a muzulmánok Eid al-Adha ünnepe alatt. Egy helyi lakos, Julia McClenaghan szerint az egyik udvar, amelyben legyilkolták az állatokat, egyáltalán nem felelt meg hús előállítására higiéniai szempontból, ráadásul egy régi (koszos) ronggyal törölték el az edényeket.

Brüsszelben pedig az ünnep közeledtével rendszeresen bemondja a rádió, hogy arra kérik az ünnepre készülő muzulmánokat, hogy ne a lakásukban vágják le az állatokat, hanem vigyék a kijelölt, bevizsgált és engedélyezett vágóhidakra, és ezt egy hosszú felsorolás követi.

A fényképek pár hete készültek Antwerpenben, az egyik leggazdagabb flamand város központjában, és szemmel láthatóan jól megy a halal üzlet, már láncban nyílnak az új típusú, halal hamburgert áruló éttermek. Pedig itt be van tiltva.

Érdekes, hogy az állatok jogait egyébként nagy becsben tartó belgák (és franciák) engedik ezt az egyszerűen állatkínzásnak minősíthető eljárást.