Kerékpárosok éppen egy erdő mellett haladtak Észak-Karolinában, amikor átszaladt előttük egy őz, amit a szembejövő autó éppen telibe kapott. A levegőben elrepülő állat majdnem nekiütközött az egyik biciklisnek. A szörnyű balesetet rögzítette egy fedélzeti kamera is.

Múlt szerdán Peter Flur és négy barátja egy több mint 70 kilométeres kerékpártúrára indult Brace Family YMCA-ból Charlotte-ban. A férfi kerékpárja elején és hátulján is van kamera, így a felkavaró balesetet is rögzítették – írja a New York Post.

A túrázó csoport egy erdő melletti úton haladt, amikor egy kereszteződéshez értek. Egyszer csak egy hatalmas őz szaladt ki az útra. Az állat a biciklisek előtt még át tudott futni, de egy szemből érkező autó elütötte őt. Az ütközés ereje akkora volt, hogy az őz felrepült a levegőbe, egyenesen a kerékpárosok felé, egyikük el is kapta a kormányt, hogy biztosan elkerülje a tragédiát.

Felnézek, és azt látom, hogy valami repül felénk. Pár pillanatig azt se tudtam, hogy mi az, olyan gyorsan történt minden – nyilatkozta Flur az eset után.

A férfi szerint az őz nem élte túl az ütközést, de ebben nem biztos, hiszen megállás nélkül folytatták az útjukat, ahogyan az Audi vezetője is.