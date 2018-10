A "brazil Trump" nyerte az elnökválasztás első fordulóját

Egy hónappal ezelőtt életveszélyesen megsebesítették, vasárnap viszont a legtöbb szavazatot kapta Jair Bolsonaro nyugalmazott tábornok a brazil elnökválasztás első fordulójában. Miután a szavazatok 50 százalékát nem sikerült megszereznie, három hét múlva meg kell tartani a második a fordulót.

Bolsonarót még szeptember 6-án érte késes támadás, mely során súlyos sérülést szenvedett. Azóta személyesen nem vett részt a kampányban, azt a közösségi médián keresztül folytatta.

A második helyen a baloldali Munkáspárt jelöltje végzett, a libanoni keresztény Fernando Haddadra a szavazók 29 százaléka voksolt, így ők ketten küzdenek meg az elnöki székért a második fordulóban. Az 55 éves Haddad támogatói nagyrészt azok köréből kerülnek ki, akik Luiz Inácio Lula da Silva korábbi elnök hívei. Lula da Silva azért nem indulhat a választáson, mert korrupció miatt 12 éves börtönbüntetésre ítélték áprilisban, és fellebbezését is elutasították.

A határozott jobboldali politikát folytató Bolsonaro - aki fellépését Donald Trump 2016-os kampányához hasonlította -

a törvényes rend erősítésével kampányolt, hiszen Brazíliában a közbiztonság helyzete az egyik legnagyobb probléma. Tavaly több, mint 63 ezer gyilkoság történt az országban. Emiatt a fegyvertartás enyhítését is kilátásba helyezte. Az emberek emellett kiábrándultak a korrupt politikusokból is, így a korrupció ellen is szenvedélyes kampányba kezdett. A Petrobras-botrány miatt pedig rengetegen kerültek már rács mögé, és a jelenlegi elnök ellen is folyamatban van egy vizsgálat.

Politikai meggyőződése az amerikai republikánusokéhoz közeli, adó- és állami apparátus-csökkentésben, valamint privatizációban gondolkodik, bár a Petrobras olajvállalat várhatóan továbbra is állami kézben maradna. Emellett a törvényi szabályozások lazítására kell számítani a mezőgazdaság és a bányászat előmozdítása érdekében. Azt viszont Bolsonaro megígérte, hogy az erdőirtástól fenyegetett amazonasi esőerdőkben nem fogja lehetővé tenni a szója-, kukorica- és cukornádültetvények bővítését.

Az egykori tábornokot a liberális sajtó szélsőjobboldalinak, rasszistának, homofóbnak és nőgyűlölőnek tiulálja, ami lefordítva azt jelenti, hogy szereti hazáját és tenni kíván országa felemelkedése érdekében.

A „brazil Trump" - ahogy sokan a sajtóban nevezik - az amerikai elnökhöz hasonlóan nem bevándorláspárti és inkább a konzervatív értékeket kívánja a középpontba állítani. Az elitellenes Bolsonaro retorikáját tekintve valóban hidegen hagyja a liberális véleményterror, így kimond olyan dolgokat is, amik a mai PC világban már nem megengedettek. Ellenzi a melegházasságot és nem kér a genderkvótákból sem. Bár 27 éve tagja a parlamentnek, nem keveredett korrupciós botrányba, ami sokakat mellé állított Az evangéliumi keresztény szavazóknak az is fontos szempont volt, hogy a kampányban bebizonyította, alaposan ismeri a Bibliát.

Az ötgyermekes elnökjelölt a második forduló egyértelmű esélyese.Hétfőn be is jelentette, hogy már meg is kezdte az egyeztetéseket egyes törvényhozókkal a kongresszusban az esetleges kormánykoalícióról.