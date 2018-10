Donald Trump amerikai elnök azon kijelentése, hogy a washingtoni tüntetéseket Soros György és mások fizették, valós állítás – írja a Wall Street Journalben egy magát liberális feministának tartó muszlim bevándorló újságírónő.

A Mandiner írta meg, hogy Asra Q. Nomani azt állítja, azok az információk, amiket összeszedett, azok nyílt titkok, de az újságírók többnyire kerülik, hogy írjanak róla. Úgy fogalmazott: Órákkal az elnökválasztás után kezdtem el kutatni az ellenállás anyagi forrásai után 2016-ban. A kutatásaim eredményét közzé is tettem. A 2017. január 21-i Nők Menetén részt vevő szervezetek közül

legalább az ötven legnagyobb kapott támogatást Soros György Nyílt Társadalom Alapítványától vagy egy hasonló szervezettől a Soros-házon belül,

ahogy azt a filantróp birodalmon belül hívták egykoron. A Soros által támogatott partnerek száma azóta 80 körülire nőtt. A szombati, Kavanaugh-ellenes tüntetéseken részt vevő szervezetek közül legalább a legnagyobb 20 Soros által támogatott szervezet volt".

Az újságírónő magát liberális feministának aposztrofálta, akinek az abortuszról és a melegházasságról vallott nézetei azonosak a Demokrata Pártéval. Nomani egyébként két éve azt írta magáról, hogy

muszlim bevándorló nőként lett Trump szavazója.

Pár héttel ezelőtt Brett Kavanaugh főbíró megerősítésével kapcsolatban volt közéleti hisztéria Amerikában. Donald Trump nevezte ki nyáron a távozó főbíró helyére Kavanaught, akinek a kinevezését, ha megerősíti a Szenátus, a Legfelsőbb Bíróságon 5-4 arányban konzervatív többség alakult volna ki. Ezért a demokraták mindent megtettek, hogy megakadályozzák a jelölést, ezért például a középiskolai és egyetemi éveire vonatkozó zaklatási üggyel is megvádolták, amit nem tudtak bizonyítani. Ennek ellenére a republikánus többség beleállt a jelölésbe, és megerősítették Kavanaught főbíróként. A szenátusi meghallgatásoktól kezdve folyamatos baloldali tüntetések voltak.

Trump tweet bejegyzéseiben a tüntetőket „mérges balos csőcseléknek" és „professzionális tüntetőknek", nevezte, akiket „Soros György és mások fizetnek". Nomani szerint azonban az elnök kijelentéseiben van igazság, hiszen

míg a legtöbb tüntetőt nem fizetik erőfeszítéseiért, a Capitoliumnál szombaton tartott demonstrációkat olyan csoportok szervezték, amelyeknek Soros György fontos pártfogója".

Az újságírónő hozzáteszi, hogy a szombati tüntetéseken használt transzparensek ismerős demokrata érdekvédelmi csoportoktól származnak, akik milliókat kaptak Sorostól.

Ilyen az American Civil Liberties Union (baloldali szakszervezeti szövetség), a Leadership Conference on Civil and Human Rights (civil szervezetek ernyőszervezete), az abortuszgyárairól híres, szélsőbalos Planned Parenthood, az abortusz lehetőségét szélesíteni kívánó NARAL Pro-Choice America, a haladó-baloldali politikai ügyeket zászlajára tűző Center for Popular Democracy, a melegjogi Human Rights Campaign, a MoveOn.org, ami egy Demokrata Párthoz kötődő lobbicsoport, amelyet Soros-pénzből alapítottak, és mások. A Rethink Media nevű cég intézte augusztus óta a Kavanaugh-ellenes tüntetések közösségimédia-stratégiáját".

A Rethink Media maga is Soros-támogatott szervezet.

Nomani úgy fogalmazott: „a szombati tüntetések és a törvényellenes akciók egy jól megtámogatott, összehangolt hálózat részei voltak, amely buszokat, szállodai szobákat és templomokat bérel az ilyen agitációihoz". Hozzáteszi: korábban feliratkozott a MoveOn.org vasárnap esti telefonhívásaira, amelyben mindig tájékoztatják szimpatizánsaikat az akcióikról, s még mindig kap figyelmeztetéseket a stratégiai összejöveteleikről. „Az utolsó a #stopKavanaugh volt."

Amiket összeszedet, szerinte nyílt titok, de az újságírók nem írnak róla. „Sokan (beleértve engem is) szimpatizálnak a Nyitott Társadalom által támogatott liberális célokkal. Egyesek kaptak támogatást is az alapítványtól. És sokakat félrevezet a konzervatív Soros-ellenes retorika, ami időnként elvadul. Soros György, akárcsak a Koch-fivérek, olyan ügyeket támogat, amelyek érdeklik. Nincs ebben semmi rossz, de a demokráciát jobban szolgáljuk akkor, ha a jobb- és a baloldalon is kutatjuk a támogatások eredetét" – írja Nomani.