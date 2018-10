Soros György embere lett az Európai Emberi Jogi Bíróság bírája

Soros György egyik emberét választották be az Európai Emberi Jogi Bíróságba Albánia jelöltjeként. Darian Pavlinak semmilyen bírói tapasztalata nincs, csak ügyvédi, viszont a Soros Alapítványnál dolgozott Albániában és a budapesti Soros-egyetemen végzett. Soros már eddig is erős befolyással rendelkezett a strasbourgi bíróságban, ez most tovább nőtt.

Új bírókat választott az Európai Emberi Jogi Bíróság. A szabályok szerint a jelölésre jogosult Norvégia, Törökország és Albánia 3-3 jelöltet állíthatott, köztük kötelező jelleggel egy nőt. A jelölteket egy előválogató bizottság vizsgálta meg abból a szempontból, hogy a legalkalmasabb jelöltet válasszák, legalábbis papíron. A valóságban ez azt jelenti, hogy ideológiailag uniformizált, ugyanúgy gondolkodó jelöltet állítsanak.

A három albán jelöltből kettő, Sokol Berberi és Darian Pavli is magas funkciót töltött be a Soros-féle Open Society albán szervezetében. Pavli korábban Soros New York-i irodájában is dolgozott, többek között Kelet-Európával, Afrikával és Dél-Amerikával kapcsolatos információkat gyűjtött, és képviselte a Soros által megrendelt ügyekben a multimilliárdos érdekeit. A strasbourgi ügyeket ismerő szakértő a Les Valeurs Actuelles-nek azt mondta: „Soros előszeretettel fektet be a kisebb országokba, mert könnyebb őket befolyásolni, és ugyanannyi szavuk van a bírák megválasztásánál, mint a nagy országoknak. Sokkal könnyebb nyomást gyakorolni rájuk, vagy korrumpálni őket, ami ezekben az országokban nagyon könnyű. Soros célja az, hogy egyre több általa támogatott bíró kerüljön be a nemzetközi, európai intézményekbe, a mostani esetben a 9 évre megválasztott bíró, Darian Pavli nyilvánvalóan hálás lesz neki, és Soros érdekeit szolgálja ki.

Soros György az elmúlt 25 évben 130 millió eurót fektetett be Albániában, több irodája is van. Az Open Society más szervezeteket, hálózatokat pénzel és ellenőriz, mint a Human Rights Watch vagy az Amnesty International, de ezek csak a legismertebbek a sok közül. "Az a cél, hogy az adott társadalom minél nyitottabb, individualistább és liberálisabb legyen" - tette hozzá a francia lapnak nyilatkozó forrás.

Ahogy azt már korábban, a Figyelő cikke alapján megírtuk, Soros György eddig is komoly befolyással rendelkezett a strasbourgi bíróságban. A Gyurcsány-kormány 2007-ben a Soros-egyetem egyik alapítóját, Sajó Andrást küldte az Európai Emberi Jogi Bíróságba, aki Soros New York-i Open Society Justice Initiative nevű szervezetében is vezető szerepet vállalt, egészen 2007-es EJEB-kinevezéséig.

Tevőlegesen részt vett abban a döntésben, ami alapján senkit nem lehet elmarasztalni vörös csillag viseléséért Magyarországon, és Hunvald György, valamint Hagyó Miklós börtönkörülményei ügyében is kártérítést szavazott meg Magyarország kárára.

Bulgária küldöttje, Jonko Grozev is erősen kapcsolódik Soroshoz, hiszen dolgozott a Soros által pénzelt European Rights Centre-nek, de tagja volt a szófiai Open Society Institute felügyelőbizottságának is.

Soros szándékait az is egyértelművé teszi, hogy a sorosista Open Society Foundations (OSF) 2012-ben olyan javaslatcsomagot dolgozott ki az EJEB "megerősítésére", amelyben azt indítványozták, hogy

a "civil szervezeteknek" legyen jóval nagyobb befolyása a bírák kiválasztásában.

A most megválasztott 42 éves Pavli Budapesten, Soros egyetemén, a CEU-n végzett, és hivatalos életrajza szerint nagy ügyvédi tapasztalatai vannak - bírói gyakorlata azonban nincs. Az elmúlt években viszont jogi szakemberként dolgozott az albániai Soros Alapítványnál, ez úgy látszik, ellensúlyozta a bírói tapasztalat hiányát.