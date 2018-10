Már meg sem lepődünk: Soros szervezi a Facebook cenzúrázását

Az amerikai konzervatív sajtó szerint a Soros Györgyhöz kötődő Media Matters nevű szervezet két évvel ezelőtt kiszivárgott bizalmas programanyagában leírtaknak megfelelően a Google-t, a Facebookot és az összes többi közösségi médiaplatformot működtető óriáscég a balliberális, bevándorláspárti politikai erőkkel együtt titokban azon dolgozik, hogy kitiltsák a közösségi médiumokról a jobboldali véleményeket és az ezeket képviselő személyeket, valamint cégeket.

Az elmúlt hónapokban számos amerikai jobboldali médiumot, újságírót és véleményvezért is kitiltottak, a Facebook, a Twitter vagy éppen a YouTube közösségi oldalairól. Azaz teljesen elhallgattatták őket.

Minden alap és hivatalos indoklás nélkül hétről hétre egyre több jobboldalit egyre hosszabb időtartamokra tiltanak le a közösségi oldalakat üzemeltető szupranacionális óriásvállalatok - írja a 888.hu.

A Facebook jobboldalellenes cenzúráját a magyar konzervatív sajtó is egye inkább érzi.

A Facebook és egyéb közösségi oldalak, valamint a Google a bevándorlásellenes, jobboldali oldalak nyilvánosságát súlyosan korlátozó cenzúrázó, illetve teljes kitiltást elrendelő döntései alapvetően

Soros György és elvbarátai politikai akaratának az előre megtervezett végrehajtását szolgálják. Nem véletlen egybeesésekről van tehát szó, hanem egy olyan szisztematikus támadás zajlik, amelynek az a célja, hogy a jobboldali véleményeket a közösségi médiafelületekről erőszakosan eltüntessék.

A Soros-hálózat médiatrolljaként és egyszersmind ökleként működő médiacenzor szervezete, a Media Matters ugyanis 2017 óta közismerten a jobboldal nyilvánosságának a korlátozására készül az internetes keresőóriások és a közösségi oldalak tulajdonosainak a támogatásával.

A Washington Free Beacon 2017 januárjában hozta nyilvánosságra azt a birtokába jutott bizalmas feljegyzést, amelyet David Brock, a Media Matters nevű, szélsőségesen balliberális amerikai álcivil szervezet (Hillary Clinton melletti) egyik vezetője azért írt meg, hogy megindokolja, miért is kér pénzt gazdag demokrata párti pénzemberektől a Trump-kormányzat megdöntéséhez.

Az adománygyűjtéshez összeállított feljegyzés 40 millió dollárt kért az adományozóktól ahhoz, hogy kellő hatékonysággal a háttérbe tudják szorítani az online közösségi médiumokban a jobboldali véleményeket ahhoz, hogy a balliberális erők nyerhessék meg a novemberi időközi választásokat az USA-ban.

A Soros Györgyhöz és hálózatához több szálon szorosan kötődő Media Matters szervezet alapvetése szerint 2016-ban azért veszítette el a baloldali liberális Demokrata Párt és Hillary Clinton az amerikai elnökválasztási küzdelmet, mert a balliberális többségű „mainstream” sajtó szerepe leértékelődött mostanra, ugyanakkor pedig a jobboldal komoly jelenléttel bírt az olyan közösségi oldalakon, mint a Facebook, a YouTube, és az üzenetei a Google rendszerében is megjelentek.

A 49 oldalas, Demokráciaügyek: Stratégiai cselekvési terv elnevezésű feljegyzés ezért egy olyan négyéves programot mutat be, amely gyakorlatilag a techóriások, a Facebook, a Twitter, a YouTube és az Apple cenzúrázásával tervezi elérni, hogy a jobboldali politikai üzenetek és vélemények ne juthassanak el az emberekhez.

A médiacenzúrát szervező balliberális szervezet közlése szerint a Media Matters már sikeresen dolgozik a Facebook és a Twitter segítségével az „ártalmas" konzervatív tartalmaknak, jobboldali propagandának és hamis híreknek (fake news) hazudott vélemények megszüntetésén a közösségi médiafelületeken.

A Soros pénzéből működő szervezet annyira biztos volt a nagy médiacégekkel megkötött megállapodásainak a sikerében, hogy a négyéves program várható eredményeit ecsetelő kiemelt tételmondatokban a következőket hazudta: A jobboldali félretájékoztatók és propagandisták mindenhonnan el lesznek távolítva. Az internet és az olyan közösségi médiaplatformok, mint a Google és a Facebook pedig többé nem fognak kritikátlanul és következmények nélkül helyet adni és anyagi hasznot biztosítani az álhírkészítőknek és a propagandistáknak.

Az önmagát a „jobboldali dezinformáció elleni harcot vezető, haladó élcsapatként” meghatározó Soros-szervezet, a Media Matters a feljegyzésében még részleteket is közöl azzal kapcsolatban, hogy milyen módon tudja befolyásolni a közösségi médiumoknál történő dolgokat.

A dokumentumból kiderül: a Media Matters többek között egyeztetett a Facebookkal arról, hogy hogyan lehet a lehető leghamarabb eltüntetni az általa hamisnak nevezett, valójában konzervatív értékrendű és bevándorlásellenes híreket.Ehhez kapcsolódva a Media Matters a médiacégnek átadott egy listát is, amelyen azok a jobboldali kötődésű Facebook-profilok szerepeltek, amelyek a Media Matters véleménye szerint gyakran tesznek közzé „álhíreket".

A feljegyzés elárulja azt is, hogy a Media Matters a Google-nak is átadott egy listát, amely annak a 40 internetes oldalnak a nevét tartalmazta, amelyeket a balliberális szervezet fake newst terjesztő oldalnak tart, és ezért azt javasolja a médiaóriás számára, hogy zárja ki ezeket az oldalakat a Google hirdetési hálózatának használatából.

A feljegyzés tájékoztat arról is, hogy a Media Matters szerint a szervezet saját álhírkereső médiamonitoring kutatási tevékenysége hasznos a Facebook és a Google számára is.

A Media Matters és a hozzá kapcsolódó baloldali csoportok hozzáférnek a nyers adatokhoz a Facebookon, a Twitteren és más közösségi médiafelületeken is, így szisztematikusan felügyelhetik és elemezhetik a szűretlen adatokat. A Washington Free Beacon megkereste a Facebook-ot, arra kérve, hogy nyilatkozzon a Media Matters feljegyzésében a velük kapcsolatos állításokról. A cég nem kívánt nyilatkozni az ügyben.

Az amerikai jobboldali sajtó azonban egységesen úgy véli, hogy titokban mégis lehet együttműködés a balliberális szélsőséges politikai szervezet és az internetes, valamint online közösségi médiaplatformokat működtető óriáscégek között, mivel az utóbbi egy évben pontosan az a forgatókönyv valósult meg, mint ami a Media Matters feljegyzéséből két évvel ezelőtt ismertté vált. Számos jobboldali véleményvezért, médiumot és újságírót kitiltottak a Facebook vagy a YouTube platformjairól, és sok jobboldali sajtóterméket hátrányos megkülönböztetés ért a Google részéről.

Sokan arra a következtetésre jutottak, hogy az őket érő hátrányos megkülönböztetések és a Soros-féle Media Matters jobboldali feketelistája között egyértelmű összefüggés lehet.

A 2004 óta működő Media Matters természetesen Soros György kiemelt támogatásával működik, és alapvetően a Demokrata Párt és Soros György balliberális meggyőződésű médiaügyeinek az intézésére lett létrehozva.

Egyik legfőbb feladata a republikánusokhoz közel álló Fox televíziós csatorna elleni szüntelen harc, amely az utóbbi években kiegészült a Breitbart nevű portál elleni támadásokkal. Legutóbb, 2010-ben 1 millió dollár (280 millió forint) közvetlen támogatást kapott a szervezet Soros Györgytől. De emellett még a Soros-hálózat szervezetein keresztül 2014-ig még további 500 ezer dollár támogatást nyújtott pénzmágnás a balliberális média cenzúragépezetének.

Ahogy az Origo is beszámolt róla, a magyar nyelvű Facebook moderálásáért, vagyis cenzúrázásáért „egészen véletlenül" egy közismerten balliberális meggyőződésű és a magyar kormánnyal ezért folyamatosan ellenséges cég, a Bertelsmann a felelős. A magyar Facebook cenzúrázási feladatát ugyanis az RTL Klubot is működtető Bertelsmann Arvato nevű leányvállalata végzi.Nem tűnik megnyugtatónak, hogy a balliberális politikai erők az egész világon és Magyarországon is csak ugyanazzal próbálkoznak amikor politikáról van szó: ha valaki nem ballib meggyőződésű, akkor azt minden alap nélkül szélsőségesnek, propagandistának, álhírgyártónak kiáltják ki, akit szerintük mindenáron el kell hallgattatni.

Ugyanúgy, mint a kommunizmus időszakában.