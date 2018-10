Hazug és képmutató ukrán politikusok üldözik a magyarokat

Képmutató kettős mércét alkalmaz a Petro Porosenko elnök vezette ukrán rezsim, amikor a kárpátaljai magyarok ellen szít gyűlöletet a vélt vagy valós kettős állampolgárságok miatt. Ukrajnában ugyanis a fél politikai elit rendelkezik egy másik ország állampolgárságával, élen magával az elnökkel és a kormány több tagjával. Ukrajnában az alkotmány és az állampolgársági törvény zavaros és nincsen összhangban, és ezt használják ki most a magyargyűlöletre. Mára Kijevben a politikai leszámolás egyik fő eszköze a kettős állampolgársággal való ijesztgetés és megfélemlítés. Mindez durva antiszemitizmust is tartalmaz sokszor. Az Origo utánajárt, kik lehetnek kettős vagy akár többes állampolgárok a vezető ukrán politikusok közül, és kikkel szemben használják ezt fegyverként.

Az elmúlt napokban gyakorlatilag hajtóvadászatot indított Ukrajna a feltételezett magyar-ukrán kettős állampolgárok ellen arra hivatkozva, hogy az ország alkotmánya tiltja ezt a jogintézményt. Kijev azonban ebben az esetben nem mond igazat, mert az 1996-ban elfogadott alkotmány azt mondja ki, hogy csak egységes ukrán állampolgárság létezik, de ez nem azt jelenti, hogy egy embernek ne lehetne két állampolgársága. Csupán azt, hogy ukrán állampolgárság csak egy van (vagyis nincs külön kijevi, krími vagy donbaszi állampolgárság).Arról egyáltalán nem szól, hogy aki egy másik ország állampolgára, az ne lehetne ennek az egységes ukrán államnak is polgára. Arról pláne nem, hogy elveszítené az ukrán állampolgárságot, ha megszerez egy másikat.

Sőt, az alkotmány szerint senkit sem szabad megfosztani az ukrán állampolgárságától. Az ukrán állampolgársági törvény sem mondja ki, hogy aki felveszi más ország állampolgárságát, az automatikusan elveszíti az ukránt. Összességében tehát a hatályos ukrán törvények alapján nem számít bűncselekménynek az, ha valaki az ukránon kívül más ország állampolgára, és Ukrajnában él.

A hatalom számára ideális helyzet

Ukrajnában az 1991-es államalapítás óta teljesen köztudott dolog, hogy a politikai elit jelentős része az ukránon kívül más országok állampolgárságával is rendelkezik. A második útlevél megszerzése mögött a legfőbb indíték mindig is az volt, hogy ha az adott politikus szembekerül a törvénnyel Ukrajnában, akkor minél könnyebben tudjon távozni. Ez a hírhedten korrupt ukrán politikai elitben egyáltalán nem volt szokatlan. Így a kettős állampolgárság a vagyon kimentésére is lehetőséget adott a lebukott korrupt politikusoknak. Arra is volt példa, hogy az ukrán elit a családját egy másik állampolgárság birtoklásával külföldön tartsa.

A mostani nacionalista vezetés azokkal szemben alkalmazza a valójában nem is létező törvényt, akikkel le akar számolni. Mivel semmilyen hivatalos adat nincsen arra nézve, hogy ki rendelkezik másik ország állampolgárságával, ezért könnyen rá lehet sütni bárkire, hogy van idegen útlevele, és beállítani Ukrajna ellenségének.

Porosenkónak négy útlevele is lehet

Az ukrán politika képmutatását jól mutatja, hogy a jelenlegi 450 fős parlamentben az Origo információi szerint legalább a képviselők felének van valamilyen más állampolgársága, de még a legvisszafogottabb becslések is 50-100 képviselőről szólnak. Éppen ezért szinte mindennapos, hogy a képviselők a politikai riválisukat idegen érdekek képviseletével vádolják. A zavaros helyzet fenntartása egyértelműen a mostani politikai elit érdeke, miközben a mai világban meglehetősen könnyű lenne a valóságot bebizonyítani.

A kettős állampolgársággal való vádaskodásokra a legjobb példa, hogy többen Petro Porosenkóval kapcsolatban is azt írják, hogy spanyol, francia és izraeli útlevele is van. Erre vonatkozó bizonyítékot senki sem mutatott be. Volodimir Boriszovics Hrojszman jelenlegi miniszterelnököt a riválisai azzal vádolják, hogy titokban izraeli állampolgár. Mindezzel persze az antiszemita pártok érvelnek elsősorban. Hrojszman egyik elődjéről, Arszenyij Jacenyukról azt terjesztették, hogy kanadai-ukrán kettős állampolgár. Arszen Azakov belügyminiszterről pedig azt mondják, hogy olasz és panamai útlevele is van.

A kormányban is sokan vannak kettős állampolgárok

Olekszandr Romanovics Oniscsenko 2014-ben lett parlamenti képviselő, majd 2016-ban korrupcióval vádolták meg. Nem meglepő módon megszökött, de még most is a parlament tagja. Róla viszonylag köztudomású, hogy görög állampolgár.

Vadim Novinszkij orosz állampolgársággal rendelkezik, jelenleg parlamenti képviselő és vezető oroszpárti oligarcha. Ukrán-izraeli kettős állampolgár Vadim Rabinovics, aki jelenleg az ellenzék soraiban ül. Hozzá hasonlóan Boriszlav Bereza is ukrán-izraeli kettős állampolgárként ül a parlamentben, a Radában. Állítólag osztrák állampolgársággal rendelkezik Viktor Baloga, aki az egyik legvéresszájúbb magyarellenes politikus a Kárpátalján. Osztrák állampolgársága lehet Oleg Laszkónak, a Radikális Párt vezetőjének is.

Az ukrán kormányban is hemzsegnek a kettős állampolgárok, mégsem hallunk arról, hogy ellenük bármilyen eljárást indítana Kijev. Uljana Szuprun egészségügyi miniszter Detroitban született, és csak 2015-ben kapott ukrán állampolgárságot. A logika elemi szabályait figyelembe véve amerikai állampolgársággal kell rendelkeznie, mivel az USA területén született. Porosenko elnök 2014 után előszeretettel adott ukrán állampolgárságot olyan személyeknek, akik a kormányban kaptak helyet. Nyilvánvalóan ők sem mondtak le a korábbi útlevelükről. Közéjük tartozik Aivaras Ambromavicius, Natalie Jaresko, Alekszandre Kvitasvili. A legismertebb és legabszurdabb példa Mihail Szaakasvili, korábbi grúz kormányfő, aki kormányzó lett Ukrajnában.Szintén kettős állampolgár Olekszandr Danyiljuk idén júniusban lemondott pénzügyminiszter.

A korrupt vámhivatali vezető brit útlevéllel menekült volna

Az elmúlt években óriási botrány volt Roman Naszirov ügyéből. A férfi 2015-től az ukrán vámhivatalt vezette, majd pedig 2017-ben jelentős korrupcióval vádolták meg. Az ügy felgöngyölítése során felmerült, hogy magyar és brit állampolgársággal is rendelkezik. A magyar útlevelét még a tévében is bemutatták, de hamar kiderült az igazolványról, hogy az egy közönséges hamisítvány. A brit állampolgárságát viszont a britek megerősítették.

Az országban élő oligarchák szinte mindegyike rendelkezik valamilyen más ország állampolgárságával, általában az orosszal. Ez egyben egyfajta védelem a számukra, ha megromlik a viszonyuk a jelenlegi vezetéssel. Ihor Kolomojszkij be is vallotta, hogy három állampolgársága is van, majd a törvényi tiltásra válaszolva azt mondta, hogy a hármas állampolgárságot semmilyen törvény nem tiltja. Konsztyantin Grigorisin Porosenko egyik legnagyobb támogatója orosz és ciprusi állampolgár, mégsem indul ellene semmilyen eljárás.

Valerija Hontareva, a nemzeti bank 2014-17 közötti elnöke szintén ciprusi állampolgár, a sajtóhírek szerint. Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere pedig vélhetően német állampolgár. Ihor Rajnyin, az elnöki hivatal vezetője litván útlevéllel rendelkezik, hasonlóan Julija Szvitllicsnához, aki Harkiv megye kormányzója.

Az ukránok már deportálással fenyegetik a magyarokat

Mint arról korábban beszámoltunk, a Külgazdasági és Külügyminisztérium bekérette az ukrán nagykövetet, miután „minőségileg új szintre lépett Ukrajna magyarellenes politikája”. Magyar Levente államtitkár szerint az intézkedés azért vált szükségessé, mert Ukrajnában halállistát állítanak össze kárpátaljai magyarokról, és az ukrán parlament honlapján az ukrán-magyar kettős állampolgárok kollektív deportálását, kitoloncolását szorgalmazzák. Továbbá Ukrajna belügyi csapatokat és katonaságot telepít, laktanyákat épít a magyar határ közelében – sorolta.

Arról is írtunk, hogy a hazai Soros-szervezeteket teljes mértékben hidegen hagyja a kárpátaljai magyarok sorsa, miközben folyamatosan kiállnak az Európai Unió területére érkező harmadik világbeli migránsok mellett.

Kiutasítások

Múlt héten döntött úgy Kijev, hogy kiutasítja az egyik beregszászi magyar konzult. Válaszlépésként Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is kiutasított egy ukrán konzult Magyarországról. Mindezzel kapcsolatban Tóth Norbert nemzetközi jogász arról beszélt, hogy a diplomáciai botrányban érintett tisztviselő sem ukrán, sem magyar, sem nemzetközi jogi normát nem hágott át azzal, hogy állampolgársági ügyekben eljárt. Kifejtette: a diplomáciai és a konzuli jog alapja az 1961-es és 1963-as bécsi egyezmény, amely nem zárja ki ezt a tevékenységet.

Több szakértő szerint a kiutasítás csupán eszköz volt ahhoz, hogy Ukrajna „visszavágjon”, amiért Magyarország különböző fórumokon akadályozza a nemzetközi törekvésekeit, például a NATO-hoz való közeledését. Ennek oka viszont az ukrán oktatási és nyelvtörvény, amely a kisebbségeket – így a magyarokat is – ellehetetleníti.