Több mint egymillió menedékkérelem vár még elbírálásra az Európai Unióban

Az elmúlt években tapasztalt migrációs nyomás következtében elhúzódó eljárások miatt több mint egymillió menedékkérelem vár még elbírálásra az uniós tagországok illetékes hatóságainál – közölte Jamil Addou, az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) ideiglenes ügyvezető igazgatója Brüsszelben szerdán.

Addou, az Európai Parlament belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottságának (LIBE) ülésén, az EASO uniós menekültügyi helyzetről szóló 2017-es jelentésének bemutatásakor elmondta, a feltorlódott ügyek száma mutatja, hogy a menekültügyi helyzet még korántsem oldódott meg Európában. Noha összességében az elbírált kérelmek száma nőtt, azokat főként a korábbi években feltorlódott beadványok tették ki.

Az elhúzódó krízis komoly nehézségek elé állítja továbbra is az uniós országokat. Ez annak ellenére így van, hogy tavaly, az előző év adataihoz képest – amikor a beadott kérelmek száma nagyban meghaladta a menekültválság előtti szintet – 44 százalékkal kevesebb, mintegy 700 ezer menekültügyi kérelmet adtak be az uniós tagországokban. 2013 óta tavaly fordult elő először, hogy csökkenő tendenciát mutatott a menedékkérők száma. Az első negyedévében rögzített adatok szerint a csökkenés 2018-ban is folytatódik – közölte.

2017-ben a tagállamok közel feleannyi kérelem feldolgozását kezdték meg, mint 2016-ban. Noha Németországban mintegy 500 ezerrel csökkent az elindított ügyek száma, és mintegy felére csökkent az olaszországi menedékkérelmek száma is, Franciaországban mintegy 100 ezerrel nőtt, Spanyolországban pedig megduplázódott a menedékkérelmek száma, és jelentős növekedést regisztráltak Cipruson is.

Elmondása szerint az uniós hivatal azt látja, hogy míg egyes tagállamok az eljárások sebességén próbálnak javítani a tájékoztatás, jogi tanácsadás által, vagy a tolmácsolás lehetőségeinek kiszélesítésével, addig mások – többek között Magyarország – a bejutást próbálják korlátozni.

Arra hívta fel a figyelmet, hogy az illegális bevándorlás általánosságban csökkenő tendenciát mutat, amire a tagállamok irodák és szálláshelyek bezárásával reagáltak, de a korlátozott befogadó kapacitás kockázatokat jelent, mert az embercsempészek malmára hajtja a vizet – emelte ki Jamil Addou.

A beszámolót követően, a közös európai menekültügyi reform részét képező, az EASO reformjára irányuló európai bizottsági javaslatról Niedermüller Péter, a Demokratikus Koalíció (DK) EP-képviselője kiemelte, egyértelmű, hogy egyre kevesebb menekült ad be kérelmet az uniós országokban, ennek ellenére több tagállam állandóan és folytatólagosan a migrációs nyomásról beszél, "a politikai hisztéria egyre fokozódik". Az EU migrációs és menekültügyi politikája a manipulációk foglyává vált – tette hozzá a képviselő.

Az Európai Bizottság javaslatának célja, hogy biztosítsa az EASO számára azokat az eszközöket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a végrehajtást megkönnyítő és a közös európai menekültügyi rendszer működését javító ügynökséggé alakuljon át. E tekintetben kiegészíti a menekültügy jogi és politikai eszközeit, különösen a menekültügyi eljárások, az egyének nemzetközi védelem jogosultságára vonatkozó normák, a dublini rendszer, az áthelyezés és az áttelepítés tekintetében.

A bizottság véleménye szerint az ügynökség segíti az uniós menekültügyi rendszer strukturális hiányosságainak hatékony pótlását: a hiányosságok elsősorban akkor mutatkoztak meg, amikor a migránsok és a menedékkérők az elmúlt években nagy számban és ellenőrizetlenül érkeztek az unióba.

A javaslat új elemei között van a menekültügyi eljárások teljes körű műveleti támogatása, beleértve a menekültügyi eljárás teljes közigazgatási szakaszának lefolytatását is. Az elképzelés szerint közös uniós migrációkezelést támogató csoportok fogják segíteni a tagállamokat szükség és kérés esetén többek között az uniós fogadóállomásokon és az ellenőrző központokban. Az Európai Határ- és Parti Őrség, az EASO és az Európai Unió rendőri együttműködést koordináló szervezete, az Europol szakértőiből álló csoportok munkáját az Európai Bizottság koordinálná. A fogadó tagállam felügyelete mellett képesek lesznek ellátni az érkezők fogadásához, a védelemre szorulók és a védelemre nem szorulók szétválasztását, valamint a menekültügyi és kiutasítási eljárásokhoz kapcsolódó összes feladatot.

A bizottsági javaslat az ügynökség pénzügyi eszközeinek bővítését is szorgalmazza azért, hogy az EASO eleget tehessen megnövekedett feladatainak, az uniós bizottság 321 millió eurós költségvetést javasolt a 2019-2020-as, továbbá 1,25 milliárd eurót a 2021-2027 közötti időszakra.