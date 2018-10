Egyre több ország áll Magyarország migrációs álláspontja mögé

Ausztria, Dánia, Svájc és Lengyelország is szép lassan felsorakozik Magyarország, az Egyesült Államok és Ausztrália mellé, akik már korábban jelezték, hogy nem vesznek részt az ENSZ menekültügyi paktumának előkészítésében, és nem is fogadják el azt. A paktum célja az illegális migráció felgyorsítása, és azt minden áron legálissá alakítani. Mindezt Angela Merkel német kancellár is elismerte legutóbbi nyilatkozatában. Az ENSZ migrációs tervét az Európai Bizottság is felkarolta. Ismét napirendre került a migránsok betelepítése azon országokba, akik nemet mondtak a kötelező kvótára.