Férjhez ment pénteken Eugénia hercegnő, II. Erzsébet királynő 28 esztendős unokája. Férje a polgári származású, 32 éves Jack Brooksbank.

Eugénia hercegnő András yorki hercegnek, II. Erzsébet királynő harmadik gyermekének másodszülött leánya. Édesanyja András elvált egykori felesége, Sarah Ferguson.

Eugénia, aki angol irodalmat és történelmet tanult Newcastle egyetemén, a kilencedik a brit trónutódlási sorban, de valójában senki nem számol azzal, hogy valaha is ő lenne az Egyesült Királyság uralkodója.

Jóllehet hercegnőként és az uralkodó unokájaként jogosult a "királyi fenség" megszólításra, a királyi család hivatalos tevékenységében azonban nem vesz részt, polgári állása van, a londoni Hauser and Wirth kortárs képzőművészeti galéria igazgatói tisztségét tölti be.

Eugénia és Jack Brooksbank esküvője a windsori királyi rezidencia Szent György-kápolnájában volt, a 92 esztendős II. Erzsébet királynő és férje, a 98. évében járó Fülöp edinburghi herceg jelenlétében.Jelen volt Vilmos herceg, Károly trónörökös és a néhai Diana hercegnő elsőszülött fia, az Egyesült Királyság majdani uralkodója, és öccse, Harry herceg, valamint hitveseik, Katalin és Meghan hercegnő is.

A hercegnő édesanyja, Sarah Ferguson, aki hosszú évekkel ezelőtt elvált Andrástól - de továbbra is viseli a York hercegnője címet - szintén jelen volt a ceremónián Beatrix hercegnővel, Eugénia nővérével együtt.

Eugénia édesapja, András herceg oldalán járult az oltár elé.

Jack Brooksbank 2010-ben, egy svájci sítúrán ismerkedett meg Eugéniával, és idén januárban, nicaraguai utazásuk idején kérte meg a kezét.

A vagyonos családból származó újdonsült férj divatos - a királyi család ifjabb tagjai által is látogatott - londoni klubok és szórakozóhelyek igazgatója volt, ezzel azonban nemrég felhagyott és saját borkereskedő céget alapított. Emellett az Oscar-díjas hollywoodi sztár, George Clooney és barátai alapította - a Diageo brit szeszesitalgyártó óriás által tavaly egymilliárd dollárért felvásárolt - Casamigos tequilacég globális márkanagykövete.

A pénteki esküvő ugyanabban a kápolnában volt, ahol Eugénia unokabátyja, a 33 éves Harry herceg - Károly trónörökös és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia - május 19-én örök hűséget esküdött amerikai menyasszonyának, a 37 éves Meghan Markle színésznőnek.

A templomban a királyi család tagjain kívül 850 vendég foglalhatott helyet, a kastély parkjában 1200, sorsolással kiválasztott szerencsés rajongó kísérhette figyelemmel a ceremóniát élő közvetítésben, Windsor utcáin pedig több ezren üdvözölték az ifjú párt, a rendkívül szeles időjárás ellenére.

Az esküvőn Vilmos és Katalin középső gyermeke, Charlotte hercegnő volt az egyik koszorúslány, és bátyja, György herceg a hasonló feladatokat ellátó page boy, vagyis az esküvői apród tisztségét tölthette be.

A két uralkodói dédunokának már volt gyakorlata: Harry herceg és Meghan Markle májusi esküvőjén is mindketten ugyanilyen minőségben vállaltak szerepet.