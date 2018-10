Újabb durva magyarellenes ukrán provokáció, most a munkácsi várban

Újabb kicsinyes magyarellenes kirohanásra készülnek az ukránok. Nagyon úgy fest, hogy most épp a munkácsi várban található Turul-emlékművet kívánják az ukrán címerre lecserélni, az utóbbi időben a magyarokkal és főképp a kárpátaljai magyar kisebbséggel szemben kifejezetten barátságtalan gesztusokat produkáló szomszédaink. Erről a Kárpátalja.ma hírportál számol be.

A Munkácsi Vármúzeum pénteken pályázatot hirdetett Ukrajna címeremlékművének elkészítésére, amellyel valószínűleg a Turul-szobrot cserélik majd le a vár fokán álló obeliszk tetején - írja a hírportál.

Az eset beleillik a ukránok utóbbi időben produkált barátságtalan lépéseinek sorába, amelyre a magyar külügy is határozottan reagált. Ahogy arról korábban az Origo is beszámolt, legutóbb Ukrajna kiutasított egy magyar konzult Beregszászról, amelyre válaszként Magyarország is kiutasított egy ukrán konzult.

De nem ez volt az egyetlen barátságtalan lépés a magyarok felé a közelmúltban.

A cikk beszámol arról, hogy a munkácsi polgármesteri hivatalnak eltökélt szándéka, hogy Ukrajna állami jelképével váltsa fel a Magyarország "katonai erejét jelképező" turulnak a város fölé magasodó emlékművét.

A turulmadaras emlékművet eredetileg a millennium évében, 1896-ban állították fel, majd 1924-ben a Kárpátalját megszálló csehszlovák csapatok lebontatták. A megsemmisült emlékművet a fennmaradt tervek és fotók alapján Pákh Imre, munkácsi származású üzletember készíttette el és állíttatta vissza 2008-ban édesapja, Pákh Sándor kívánságára. Az egytonnás Turul-szobor 2,5 méter magas, szárnyainak fesztávolsága 6 méter, a csőrében lévő kard súlya 70 kilogramm. A talapzat és a szobor együttes magassága 25 méter. Az emlékmű a várral együtt Munkács legnépszerűbb idegenforgalmi látványossága.