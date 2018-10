Az exit pollok alapján elveszti parlamenti többségét a kormányzó CSU Bajorországban, a bajor választók megbüntették a pártot, mert nem szállt szembe elég hatékonyan Angela Merkel bevándorláspárti politikájával. A szociáldemokraták összeomlottak. A CSU a zöldekkel kényelmes, a Szabad Választókkal vagy az AfD-vel szűk többségben lenne a Landstagban, ha az exit poll eredménye pontos. Cikkünk frissül.

18.51:

Az exit poll alapján négyféle koalíció képzelhető el.

1. A CSU-nak és a Zöldeknek együtt sima többsége (előreláthatóan 114 hely a 192-ből) lenne. A bajor zöldek ugyan polgáribbak, mint más német tartományokban, de nem ellenzik a bevándorlást, így ez nem oldaná meg a CSU gondjait.

2. Ha a liberális (és a Willkommenskulturt bíráló, Németországban bevándorlásellenesnek számító) FDP bejut, akkor a Szabad Választókkal együtt a három pártnak szintén kényelmes többsége lehet (várhatóan 109 hely)

3-4. A Szabad Választókkal vagy az AfD-vel együtt éppen meglehet a törékeny többség. Utóbbiakat azonban Angela Merkel élesen elutasítja és valószínűleg kemény nyomást helyezne a CSU-nak ennek megakadályozására.

18.34:

A CSU utoljára 1950-ben szerepelt ennél rosszabbul, 1954 óta nem kaptak 40 százaléknál kevesebbet. Az SPD bukása ennél is nagyobb, eddigi mélypontjuk a 2008-as 18,6 százalék volt, most ennek alig felét kapják. A bevándorlásellenes AfD először kerül be a Landstagba.

Korábban írtuk az exit pollról

A ZDF exit pollja szerint a CSU 35,5 százalékkal szerezte meg az első helyet, ez 12 százalékponttal rosszabb eredmény, mint 5 éve. A második helyen a zöldek végeztek 19 százalékkal, a harmadik helyen a jobboldali bevándorlásellenes Szabad Választók, 11,5 százalékkal. Az AfD 11 százalékot kapott, míg a szociáldemokraták összezuhantak, kispárt lettek, mindössze 9,5 százalékkal. A liberális FDP a bejutási határon, 5 százalékon áll, a kommunista utódpárt Linke (Baloldal) nem jut be a Landstagba. A részvétel magas volt, 72 százalék szavazott, 9 százalékkal több, mint öt éve.

A mandátumok valószínű eloszlása, attól függően, hogy az FDP bejut-e (a többséghez 97 képviselő kell majd)

- CSU 74-79

- Zöldek 40-42

- Szabad Választók 24-26

- AfD 23-24

- SPD 20-21

- FDP 0-11