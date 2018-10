Az osztrák kancellár leleplező szavai a Soros-Sargentini jelentésről

Úgy tűnik, nem túl büszke Sebastian Kurz osztrák kancellár a Soros-Sargentini jelentés vitájára és a szavazásra, mert egy német lapinterjúban meglehetősen lekicsinylő szavakkal illette a jelentőségét (pedig párttársai az utasítására megszavazták). Azt mondta, hogy az EP döntése a Sargentini-jelentésről nem ítélet és nem is bizonyíték, hanem lehetőség egy párbeszéd elkezdésére és a kifogások kivizsgálására - amire, persze, eddig is meg lett volna a lehetőség, ha az EP-ben bárki párbeszédet akart volna. Kurz azt is mondta: a kötelező kvóta megbukott, arról már felesleges beszélni.