Migránsok miatt törlik el a svédek a szabadtéri karácsonyi koncertet

Svédország és talán a világ legnagyobb szabadtéri karácsonyi koncertjét törölték, ezzel párhuzamosan egyre inkább növekszik az iszlám események népszerűsítése a skandináv államban.

A hagyományos karácsonyi műsort ("Oh Holy Night") eddig minden évben a svéd nemzeti televízió is közvetítette szenteste. Ahogy a Voice of Europe is írja, Svédország, és talán a világ legnagyobb szabadtéri karácsonyi koncertjét törölték a migránsok miatt.

Ez a döntés teljesen beleillik abba a képbe, mely szerint folytatódik a svéd nemzeti hagyományok elnyomása annak érdekében, hogy ne sértse a nem keresztény hitű bevándorlókat. Majd néhány példát is említ az előbbiek alátámasztására:

Az ősi, svéd pogány karácsony szerint mindig is hosszú hajú szőke, szép Lucia lecserélése egy fekete fiúra.

Betettek egy hidzsábot viselő nőt az éves adventi naptárba.

A svéd pogány ünnephez köthető gyerekkórus előadásának televízión való megjelenését is törölték.

Diákoknak megtiltották a svéd zászló lengetését a ballagásukon.

Imádság a sokszínűségért a nemzeti ünnepek eseményein.

A baloldali svédek szerint a Nemzeti Ünnepet nem lenne szabad ünnepelni a televízióban és állami lapokban.

Ugyanakkor a muzulmán kultúrát és hagyományokat igencsak előnyben részesítik:

A Szent Iván napján (Svédország legfontosabb és hagyományos ünnepe) a TV4 úgy döntött, hogy egy hidzsábot viselő nő fogja tanítani, hogyan kell megfelelően főzni a kebabot.

A Ramadant a televízióban és több svéd városban is nyilvános rendezvények alkalmával ünneplik meg.

A hatóságok engedélyezik az iszlám hívást az imádságra (110 decibel hangerővel), de a harangozást tiltják a keresztény templomok számára.

A lap szerint az egész jelenség nemcsak Svédországra jellemző, hanem egész Nyugat-Európára, és fel kell szólalni annak érdekében, hogy ne rombolják tovább kultúránkat.

Az egy dolog, hogy több mint egy hónapja kormányt sem tudnak alakítani Svédországban, mert a bevándorláspárti és -ellenes pártok között ott is hatalmas űr tátong, de közben - ahogy láthatjuk - folytatódik az északi állam iszlámosodása, méghozzá komoly állami segédlettel. Gyakorlatilag naponta jönnek hírek migránsok által elkövetett szexuális támadásokkal kapcsolatban hozzátéve, hogy az állami média mindent elkövet, hogy az esetek ne kapjanak semmilyen nyilvánosságot. Ráadásul megdöbbentő módon a svéd baloldali politikusok az őslakos svédeket teszik felelőssé azért, mert a párhozamos társadalmakat létrehozó, no-go zónákban élő muszlim bevándorlók integrálhatatlanok. Természetesen, ha valaki, például egy újságíró utánajár a dolgoknak és le is meri írni a migránsok által elkövetett bűneseteket, akkor azonnal kapja a rasszista bélyeget a homlokára, sőt, életveszélyesen meg is fenyegetik.