Geert Wilders, a holland Szabadságpárt vezetője a Magyar Időknek adott interjút. Itt a politikus beszélt a Soros-Sargentini jelentésről, az EP-választásról és a migrációról is.

A Magyar Időknek adott interjút Geert Wilders. A holland Szabadságpárt vezetője.

Itt azt mondta, hogy a Soros-Sargentini jelentés készítésének a módját és magát a dokumentumot is gyalázatosnak tartja.

Megdöbbentő, hogy egy nyilvánvalóan politikailag motivált képviselő ki tudta kényszeríteni Magyarország pellengérre állítását.

Wilders szerint Az Orbán-kormány szembe mer szállni Brüsszellel, és megérti, hogy Magyarország foggal-körömmel védi a szuverenitását.Remélem, hogy a Sargentini-jelentésnek nem lesznek hosszú távú következményei, mert valójában a kukában lenne a helye.

Geert Wilders beszélt arról is, hogy Hollandiában gyenge kormány van hatalmon, ennek oka D66 nevű liberális párt. Ha én lennék a holland miniszterelnök, biztosan megvétóznám a folyamatot.

Migránshullám jön

Az interjúban a holland politikus azt mondta, hogy Hollandiába az elmúlt években több mint négyszázezer nem nyugati származású bevándorló érkezett, ami Hollandia méretéhez képest elképesztő adat.

Ráadásul jövőben biztosan rosszabbra fordul a helyzet: a szíriai válság nem látszik megoldódni, és Afrika demográfiai folyamatai is aggodalomra adnak okot. Az ENSZ szerint az évszázad végére akár négymilliárdan is élhetnek a fekete kontinensen. Ha csak a harmaduk indul el Európa felé, akkor is katasztrófaközeli lesz a helyzet.

mi nem dönthetünk szabadon arról, hogy a vendégeink mikor érkezzenek vagy távozzanak. Ilyen szempontból az Orbán-kormány követendő példa kellene, hogy legyen a nyugat-európai államoknak, ugyanis folyamatosan védelmezi a saját polgárait. Geert Wilders történelmi jelentőségű EP-választásra számít. Szerinte Orbán Viktornak az Európai Parlamantben sok támogatója van, Hollandiában, Ausztriában, Németországban és Olaszországban sis van ereje teljében lévő tömörülés.

A Frans Timmermansok és Judith Sargentinik szép lassan a saját projektjüket taszítják feledésbe – mondta Wilders.