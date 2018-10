Mankókkal vertek agyon kamaszok egy 12 éves fiút a párizsi migránsnegyedben

Öt, nagyjából 14 éves kamaszfiút tartóztattak le a párizsi rendőrök, mert mankókkal, baseballütőkkel és pétanque-golyókkal agyonvertek egy 12 éves fiút az egyik legrosszabb közbiztonságú migránsnegyedben. Bandaháború lehetett.

Párizsban szinte állandósultak a migráns, vagy migráns hátterű bűnözői bandák utcai háborúi. Miközben a helyszínek jól körülhatárolhatóan Párizs északi, észak-keleti migránsok lakta, elhanyagolt no-go zónáiban találhatóak meg, az utcai leszámolások résztvevői és áldozatai egyre fiatalabbak lesznek, akik sokszor még gyerekek. Nemrégiben írtunk arról, hogy marokkói utcagyerekek tartják rettegésben Párizs 18. kerületét, ahol többek között Párizs egyik leghíresebb katedrálisa, a Sacré-Cœur és körülötte világhírű művésznegyede, a Montmartre található. Egy 1999-es adat szerint ebben a kerületben a 18 év alatti fiatalok aránya 54,2 százalékban kerül ki migránsok közül, vagy olyan családból, ahol legalább az egyik szülő migráns.

A legsúlyosabb migráns háborúk egy ideje már Párizs egyik elővárosában, Saint Denis megyéjében, Párizs közvetlen északi szomszédságában zajlanak. A másfél milliós megyében igen magas a munkanélküliség, majdnem 15 százalék, a fiatalok közti munkanélküliség pedig jóval 30% felett van. Itt találhatók a legveszélyesebb francia no-go zónák, ahová csak az ott élő migránsok mennek be, még a rendőrség is fél behajtani. A legutóbbi tragikus bandaháború is itt zajlott le, a Lilas negyedben, ahol a rivális migráns bandák áldozata most egy 12 éves kisfiú volt. Szombatról vasárnapra virradóan vasrudakkal felfegyverzett bűnözők jelentek meg az utcákon és a tömegverekedésben egy 12 éves kisfiút vasrudakkal annyira megvertek, hogy a fiú szombatról vasárnapra virradó éjjel belehalt sérüléseibe a párizsi Robert-Debré kórházban. A halál pontos okának megállapításához még meg kell várni a boncolás eredményét, de kétség nem fér ahhoz, hogy a halálos sérüléseket a kegyetlen verekedésben szerezte. A Le Figaro úgy tudja, hogy mankókkal verték agyon.

Egy rendőrségi forrás szerint a fiú rengeteg sebből vérzett, az egész teste sérülésekkel volt tele. A verekedés két rivális, szomszédos kerületben levő bandák között tört ki, mintegy 20, vasrudakkal felszerelt fiatal harcolt egymás ellen.

A rendőrség szervezett, csoportosan elkövetett szándékos emberölés (bandaháborúban elkövetett gyilkosság) miatt indított nyomozást. Vasárnap délután fél 5-kor a rivális banda egyik fiatal tagját két személy arra kényszerítette, hogy egy kocsiba szálljon, majd elhajtottak vele. Ugyanez a forrás azt is megerősítette, hogy ezt a fiatalkorút még aznap kihallgatták a vizsgálóbírók. Később öt kiskorú bűnözőt letartóztattak.

A kiskorú fiú teljesen értelmetlen halála számos reakciót váltott ki. A Le Parisien című napilapnak adott interjújában Lilas kerület szocialista polgármestere, Daniel Guiraud elismerte, hogy a gyakori bandaháborúkkal szemben egyszerűen tehetetlenek. Valós intézkedéseket kellene tenni a bandaháborúkkal szemben, és nem csak rövid távon. Nagyon gyorsan akciótervet kellene kidolgozni, a megfelelő eszközöket és humánerőforrás is biztosítani kellene, hogy sikeresen felvegyük a harcot a jelenséggel szemben -nyilatkozta a szocialista politikus a France Info rádióállomásnak.

Alexis Corbière, radikális baloldali politikus (a France Insoumise szélsőbaloldali párt elnökének, Mélenchonnak a szóvivője) az RTL nek dühösen nyilatkozott, amikor a 4. osztályos diák „üres székére” utalt. Nem mondhatjuk magunknak azt, hogy itt most semmi sem történt, a jelenleginél sokkal több eszközt és rendőrt követelve a megyének. Az FI egyébként erősen migránspárti párt.

Ez borzasztó, 12 évesen még szinte gyerekről van szó, őszinte részvétem a családnak, írta Twitter-fiókján Gaspard Gantzer, François Hollande bukott szocialista köztársasági elnök kommunikációs tanácsadója. Mint közismert, Hollande semmit nem tett a migráció megfékezése ellen, a terrorizmus elleni cselekvési terve is teljes kudarcot hozott.

Ez a gyilkosság egy hónappal azután történt, hogy a megye másik végében levő, túlnyomó többségben migránsok és migráns hátterű emberekből álló Garges-les-Gonesse-bentöbb golyóval agyonlőttek egy 16 éves fiút.

Ebben a lövöldözésben két másik fiatal is megsérült, a kerületet sokkolta az eset. A helyszínen 7,26 mm-es lövedék nyomait találták meg, ebből arra következtettek, hogy a támadás Kalasnyikovval történt, de voltak ott baseballütők és vasrudak is. Most ezzel gyilkoltak, a kerület másik végében, egy korábban csak az amerikai gengszterfilmekben látott kegyetlen utcai bandaháborúban.

Szeptember közepén egy szomszédos kerületben rendkívül súlyos utcai harcok voltak, meséli tovább egy nyomozó. Itt egy 17 éves fiút vertek majdnem agyon, tucatnyi, mankókkal, vasból készült pétanque golyókkal felfegyverkezett „utcagyerekek”, miután ismét a rivális bandák közötti háború zajlott le. Ebben az ügyben egy fiatalkorút és egy kiskorút helyzetek vád alá és börtönöztek be szándékos emberölés kísérlete miatt.

A Belügyminisztérium adatai szerint Franciaországban 90 szervezett bűnözésből elő bandát tartanak nyilván, ezeknek mintegy a fele Párizsban és annak külvárosaiban vannak. 2016 és 17 között 19 százalékkal csökkentek az ilyen típusú bűncselekmények száma Párizsban és környéken, és a mostani esetre jellemző erőszakos cselekmény sajnos nem tekinthető újdonságnak, viszont még mindig drámai marad, állítja egy, a hírhedt Seine-Saint-Denis kerületet ismerő rendőr. És az a legborzasztóbb, hogy ezek az erőszakos bűncselekmények gyakran banális okok miatt következnek be.

Számos következtetést vonhatunk le ezekből a tragikus esetekből, túlmenően azon, hogy ezekről a rettenetes banda háborúkról tudósítani sem könnyű érzelmek nélkül.

Az egyik legfontosabb következtés talán az, hogy a párizsi és Párizs környéki bandaháborúkban érintett kerületek polgármesterei szinte mind szocialisták, de legalábbis a macroni rezsim támogatói. Furcsa volt a Le Figaro hasábjain megjelent szocialista, radikális baloldali politikusoktól azt hallani, hogy több eszközre és rendőrre van szükség (ami egyébként teljesen normális igény lenne), különösen abban az összefüggésben, hogy ezeket az erőforrásokat a bukott baloldali, szocialista Hollande ideje alatt vonták meg a kerületektől.

És Macron ugyanezt folytatja: többször írtunk arról is, hogy a város egyébként szintén szocialista és szintén bevándorláspárti főpolgármestere hosszú ideje hiába kér segítséget a macroni rezsimtől: nem kap. Saját hatáskörben kellett sátortábort építenie a migránsoknak, mert a központi hatalomnál süket füleket talált. Sőt, a bukott szocialista miniszterből lett nihilista "szelfikirály" Macron már több mint két hete képtelen kormányának hiányzó tagjait, köztük a kulcsterületnek számító belügyminisztereit megtalálni. Ma sikerült – saját szóvivőjét, majd bábként mozgatható pártelnökét, Christophe Castenert.

Másik következtetésünk az lehet, hogy az államilag támogatott migráns betelepítés következtében azokban a kerületekben, megyékben, ahol már amúgy is sok migráns hátterű család élt még több migráns lett, akik többségbe kerültek a kerületi intézményekben is (óvoda, iskola, sport szakosztályok stb). Ez a folyamat azt eredményezte, hogy az illegális, embercsempészek által közvetített migránsok is ide szivárogtak be, hiszen itt nem kellett idomulniuk vagy beilleszkedniük a francia hagyományokba, francia szokásjogba, mert itt már addigra létrejöttek a párhuzamos társadalmak és övezetek, amelyeket a baloldali politikusok teljes mértékben magukra hagytak. Írtunk arról, hogy milyen mértékben terjed a saria, az iszlám jog alapján működő „igazságszolgáltatási” rendszer, ami egy új jelenség, néhány éve még nem volt ennyire elterjedt. Valójában a francia emberek szeme láttára vesztek el hagyományos értékeik, jöttek létre Párizsban, annak környékén vagy Franciaország szerte "kis-marokkók", "kis-algériák" ahogy leginkább a franciák szokták nevezni ezeket a területeket.

Ezek az bandaháborúk, ezek a no-go zónák természetesen nemcsak Franciaországban alakultak ki, hanem Svédországban, Dániában, Belgiumban, Hollandiában, mindenhol tehát, ahol baloldali, szocialista-liberális, migránsbarát politikusok vannak hatalmon. Sőt, Angela Merkel is elismerte, hogy vannak Németországban no-go zónák.