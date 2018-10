Meghalt a Microsoft társalapítója

65 éves korában rákban meghalt Paul Allen, a Microsoft társalapítója - közölte a család képviseletében Allen 1986-ban alapított cége, a Vulcan Inc.

Paul Allen 1975-ben együtt alapította a Microsoftot Bill Gates-el. A cégnek elnök-vezérigazgatója is volt 1983-ig, amikor Non-Hodgkin limfómiával diganosztizálták. Allen

két hete jelentette be, hogy kiújult a betegsége.A Seattle-is születésű milliárdos a Forbes szerint 2000-06 között a világ tíz leggazdagabb embere közé tartozott, halálakor vagyonát 20,3 milliárd dollárra becsülték. Övé volt az NFL-ben szereplő Seattle Seahawks, illetve az NBA-ban szereplő Portland Trail Blazers csapata is.