Magyarország és a visegrádi négyek továbbra sem fogadják el a kötelező kvótát és az osztrák elnökség is a külső határok megvédése mellett áll - minderről Takács Szabolcs beszélt az Origónak. A Miniszterelnökség európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkára az uniós csúcsot előkészítő tárgyalásokon vett részt Luxemburgban. A megbeszéléseken a Brexit és az uniós költségvetés is szóba került.

A szerdán kezdődő kétnapos brüsszeli uniós csúcson a legfontosabb témák között lesz a migráció és belbiztonság, valamint a Brexit – mondta Takács Szabolcs, aki Luxemburgban az előkészítő tárgyalásokon vett részt. A Miniszterelnökség európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkára felidézte, hogy júniusban az állam és kormányfők elfogadtak egy számunkra kedvező álláspontot a migráció ügyében, amelyben az illegális migráció megállítása és a határvédelem mellett foglaltak állást.

Ésszerűtlen a bizottsági javaslat

Több tagállam azonban most ismét a kötelező elosztás felé szeretné terelni a vitát. Magyarország és V4-ek ezt továbbra sem fogadják el és az osztrák elnökség is a külső határok megvédése mellett áll – mondta az államtitkár. Kvóta helyett további egyeztetések kellenek a harmadik kibocsátó országokkal, pillanatnyilag Egyiptom mutat hajlandóságot egy megállapodásra a kikötői platformok ügyében, de Tunéziával és Marokkóval is fontos lenne az együttműködés – tette hozzá.

Az államtitkár a Frontex jövőjéről felmerült javaslat ügyében arról beszélt, hogy a belbiztonság alapja a külső határok védelme, és ezt a jövőben is biztosítani kell. Az Európai Bizottság Frontex javaslata esetében az ügynökség hatásköre nem veszélyeztetheti a tagállami hatásköröket. Magyarország be tudta bizonyítani, hogy a külső határok megvédhetőek, míg Olaszország most próbálja bizonyítani, hogy ez a tengeri határokra is igaz – hangsúlyozta Takács Szabolcs.

A Bizottság azon javaslata is észszerűtlen és veszélyes, amely kiterjesztené az Európai Ügyészség hatáskörét a határon átnyúló terrorizmusra, mivel ebben az intézményben számos tagállam, így Magyarország sem vesz rész – tette hozzá. Hazánk és a V4-ek ezt nem támogatják. Az osztrák elnökség ugyanakkor alapjaiban véve jó irányt vett, mert elismeri, hogy a szolidaritásnak több formája van, nemcsak a kötelező kvóta, hanem a külső határvédelem is, amelyben Magyarország példát mutat és élen jár.

Brexit: Nem kell a vészharangot kongatni

Pillanatnyilag a Brexit esetében a tárgyalások lelassultak és még nem hozták meg a várt eredményt, szerda este munkavacsorán értékelik a helyzetet az uniós vezetők Brüsszelben – mondta Takács Szabolcs. A magyar álláspont az, hogy tisztességes megállapodásra van szükség, amely egyszerre tartja tiszteletben a brit kormány nemzeti szuverenitási igényeit és hoz eredményt az Unió számáramegteremtve a feltételeit egy minél szorosabb jövőbeni gazdasági és katonai együttműködésnek – mondta az államtitkár.

Úgy látja, jelenleg még káros lenne azt latolgatni, hogy mi lesz, ha nem lesz megállapodás a Brexitről. Még van idő a megállapodásra, nem kell a vészharangot kongatni – mondta az államtitkár. A magyar kormány bármilyen helyzet álljon is elő, ki fog állni az Egyesült Királyságban élő magyarok szerzett jogai mellett. Ebben az ügyben több ígéretet is kaptunk a brit kormánytól, közölték: egyetlen uniós polgárnak sem kell elhagyni a Brexit után a szigetországot – tette hozzá.

Nincs takargatnivalónk

A jogállamsági eljárások esetében a magyar és a lengyel példa különböző. Utóbbi esetben a Bizottság lépett. Lengyelország esetében továbbra is szolidárisak vagyunk Varsóval, és semmilyen szankciót nem támogatunk – mondta Takács Szabolcs. Magyarország ma először volt napirenden, de az Általános Ügyek Tanácsán alapvetően csak tájékoztatás hangzott el az EP-ben elfogadott jelentésről és egyes eljárási körülményekről. Jól érzékelhető tehát, hogy nem csak megalapozatlan, de jogi értelemben is kiforratlan a Magyarországgal szembeni támadás.

Az államtitkár elmondta, hogy Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke megkereste az osztrák elnökséget, hogy az EP vehessen részt később az ET vitáján a magyar jogállamiságról, de a Tanács jogi szolgálata szerint az EP csak elindíthatja az eljárást, de a folyamatban immár nem vehet részt. A magyar kormány részt vesz egy tényeken alapuló vitában, nincs takargatnivalónk, és amennyiben szükséges, cáfolni fogjuk a jelentés pontjait – mondta az államtitkár.

"A kohéziós és agrárpolitikát nem szabad aránytalanul megvágni"

Eközben alapvető kérdés, hogy nincs egyezség a 2021 és 2027 közötti költségvetésről – mondta Takács a tervezett uniós büdzsé helyzetéről. Voltak tagállamok, amelyek szerint kisebb költségvetéssel kell tervezni a britek távozása miatt, míg a magyar és a V4-ek álláspontja az, hogy a feladatokhoz és politikákhoz kell rendelni a forrásokat. A kohéziós és agrárpolitikát nem szabad aránytalanul megvágni, ez az egész EU versenyképességét aláásná. Takács arra kérte a minisztereket, hogy próbáljanak szakítani azzal, hogy politikai mázon keresztül nézik a kohéziós politikát, és ne hozzák azt összefüggésbe a migráció ügyével, illetve annak egyes tagállamok érdekét szolgáló támogatásával – tette hozzá.