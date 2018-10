Robbantani akart a túszejtő szír migráns Kölnben

A német Bild napilap szerint nem kizárt, hogy a tegnapi kölni túszdráma elkövetője robbantásos merényletre készült, ugyanis több, egymással házilag összebarkácsolt gázpalackot is találtak nála, miután meglőtték a rendőrök.

Több új részlet is kiderült a tegnapi kölni túszdrámáról. Ahogy az Origo is megírta, muszlin terrorista volt az ez elkövető.

Most már azt is tudni, hogy a meglőtt férfinál egy szír útlevelet is találtak.

Ebből derült ki, hogy migránsként 2015-ben érkezett Németországba, bevándorlóként 2021-ig szólt a tartózkodási engedély. Közben kiderült, hogy ez idő alatt több rendőrségi ügye is volt már lopások és kábítószerrel való visszaélés miatt.

Az 55 éves szír férfi tegnap életveszélyesen megsebesítették a német rendőrök, miután az a kölni vonatpályaudvaron túszúl ejtette az egyik gyógyszertári alkalmazottat. A rendőrök először túsztárgyaló segítségével megpróbálták rávenni, hogy engedje el a fiatal nőt. Erre nem volt hajlandó a szemmel láthatóan zavarodott férfi, aki valójában egyértelműen nem tudta elmondani, hogy tettével mit akart elérni. Csak zavarosan azt hajtogatta, hogy Szíriába akar repülni, és hogy engedjenek szabadon egy tunéziai nőt.

Miután észlelték, hogy a migráns szír férfi valamilyen gyúlékony anyaggal próbálja leönteni a patikus hölgyet, a kommandósok megrohamozták a gyógyszertárat.

Szemtanúk szerint ekkor több lövés is eldördült, azonban azt nem tudni, hogy ki lőtt először, ugyanis a túszejtőnél is volt fegyver. A német napilap beszámolója szerint a szír férfit a mellkasán érte a találat. Életveszélyesen megsérült, de a helyszínen lévő mentősöknek sikerült újraéleszteniük. A gyógyszertáros nő csak könnyebb sérülést szenvedett.

A túszdráma tegnap 12:45-kor kezdődött és körülbelül két órán át tartott. A szír férfi először egy gyorsétteremben meggyújtott egy Molotov-koktélt, amit az ott tartózkodók közzé hajított. A benzines palack egy 14 éves lány mellett robbant fel. A német tinédzsert égési sérülésekkel szállították kórházba. A szíriai származású férfi ezután rohant be a közeli gyógyszertárba, és ejtette foglyul a huszonéves alkalmazottat. A Bild beszámolója szerint szemtanúk arról számoltak be, hogy a férfi miután berohant a gyógyszertárba, valamint később a rendőröknek is arabul azt kiabálta,

hogy ő az Iszlám Állam tagja, és egy börtönben lévő tunéziai nő szabadon engedését követelte.