Ez a nagyi 64 éve szinte mást sem iszik, csak kólát

A 77 éves Jackie Page 13 évesen bontotta fel az első doboz kóláját, azóta képtelen leállni. A nyugdíjas hölgy annak ellenére fitt és egészséges, hogy 1954 óta már 3 millió kockacukornak megfelelő édesítőszert megivott.

Jackie Page akkor se inna mást, ha fizetnének neki, sőt, a házban sem tűri meg a konkurens üdítőket.Egy szigorú feltétele van: sosem iszik üvegből, csak dobozból - ehhez ragaszkodik.

"Nem hívnám függőségnek, inkább csak valami olyasminek, amit nagyon szeretek, és nem szeretnék vele leállni. Amikor a gyerekeim még kicsik voltak, tudták, hogy nem nyúlhatnak az anyjuk kólájához a hűtőben" - mondta a nő a Daily Mailnek.

A 77 éves nő nem egy csésze teával, hanem egy pohár üdítővel indítja a reggelt. Ennek ellenére teljesen egészséges, és ami a legmeglepőbb: vékony testalkatú. Ha étterembe megy, akkor sem egy pohár vizet rendel, inkább tartja magát a jól bevált üdítőjéhez. "Midig is nagyon karcsú voltam, egészen úgy öt évvel ezelőttig, de azt hiszem, ez azért van, mert most már nem vagyok annyira aktív, mint korábban. Egészen 60 éves koromig táncoltam, de nem tudom kitalálni, most mihez kezdjek. Azt mondják, az üdítő rossz a fogaidnak, de a háború alatt voltam gyerek, szóval igen, vannak rossz fogaim, ahogyan mindenkinek - érvelt a kóla mellett.

Jackie Page csak rövid időre tette le a kólát, amikor az 1960-as években bekerült a szülészetre. A kórházban ugyanis nem engedték neki, hogy üdítőt igyon.

Hiába nincsenek problémái, az asszony nagyon ügyel 11 unokája és 8 dédunokája egészségére, akik - a szülők kérésére - nem ihatnak kólát a nagyinál.