A norvég férfiak kétharmada már fél a hamis Me Too vádaktól

Egy új felmérés szerint három norvég férfi közül kettő már fél az igazságtalan szexuális zaklatás vádjától, ugyanis a szélsőségesen feminista Me Too kampány eredményeként számos nő kezdett szexuális zaklatásról jelenteni.

A Klassekampen norvég napilap főszerkesztője, Christian Andersen szerint félelem alakult ki a férfiakban, mely öntudatosabbá teszi őket, de ez egészségtelen helyzethez is vezethet. Elmondta, hogy nemrég voltam egy menedzsment kurzuson, ahol a férfiak elismerték, hogy mindig engedélyt kérnek, mielőtt az alkalmazottakat megölelik és elkerülik, hogy egyedül maradjanak női kollégákkal.

A Voice of Europe oldalán olvasható cikkben azt írják, a Me Too kampány a szexuális zaklatások elleni küzdelem egyik erős eszköze lett, de ennek részeként már halálos áldozatok is vannak. A svéd kulturális központ igazgatója öngyilkosságot követett el, miután a svéd média helytelen szexuális viselkedéssel vádolta meg alkalmazottaival szemben. A vizsgálat azonban nem állapított meg egyértelmű bizonyítékot. Az Egyesült Királyságban egy tizenéves fiú és anyjának életébe került, amiért a fiút jogtalanul vádolták nemi erőszakkal. Az összetört kétgyerekes anya öngyilkos lett, amiért 17 éves fia felakasztota magát a nemi erőszak vádjának visszavonása után.