Tönkretette megerőszakolt svéd áldozata életét a migráns, mégis maradhat

Megerőszakolt egy svéd lányt egy Kelet-Afrikából származó migráns, a lány teljesen összeroppant a történtektől, a svéd hatóságok mégsem utasították ki az országból a férfit –írja a Voice of Europe.

A Kelet-afrikai Burundiból származó 37 éves férfi még 2014-ben érkezett Svédországba politikai menekültként. A lány a rendőrségnek elmesélte, hogy a rokonai partiján volt és megkérte az afrikai fiút, hogy vigye haza. Amikor hazaértek a fiú bezárta az szobája ajtaját. A lány azt gondolta magában: „Most meg fognak erőszakolni"

Sajnos a megérzése beigazolódott és a férfi elkezdte levenni a nadrágját és azt mondta a lánynak:

Gyors leszek, gyors leszek.

Az incidens júliusban történt. A rendőrség megtalálta a férfi spermáját a lány bugyijában és az ágyneműjén. Az áldozatot beoltották, hepatitisz elleni gyógyszereket is kapott és HIV fertőzés ellen is tesztelték. Az erőszak óta a lánynak pánikrohamai és sírógörcsei is vannak.

A Gotland Kerületi Bíróság szeptemberben két év és hat hónap börtönre ítélte az afrikai férfit, valamint 11 ezer euró megfizetésére kötelezték, amit az áldozatának kell adnia kártérítésként.

Az ügyész nem kérte egyszer sem a férfi kiutasítását.

Október 8-án a Legfelsőbb Ügyészség fellebbezést nyújtott be és a büntetést három évre emelték.