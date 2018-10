Ötéves gyerekeket is megerőszakoltak egy görög migránstáborban

A túlzsúfolt leszboszi Moria migránstáborban hetente egy nemi erőszak biztosan előfordul, az áldozatok között férfiak, nők és gyerekek is vannak. A legfiatalabb áldozat pedig még csak 5 éves – írja a Voice of Europe.

Május közepe óta a Moria menekülttáborban elkövetett nemi erőszakok száma drasztikusan nőtt a túlzsúfoltság miatt. A tábor orvosai minden héten regisztrálnak egy nemi erőszakot, ami azt jelenti, hogy

az elmúlt öt hónapban legalább 21 ilyen eset történt

– mondta Declan Bary, a tábor koordinátora a Newsweeknek adott interjújában.

A beszámolók között szerepelnek gyerekekkel szembeni nemi erőszakok és a szexuális zaklatások is. Az áldozatok között férfiak és nők is vannak, illetve egészen kicsi gyerekek is.

A legfiatalabbak még csak 5 évesek.

A koordinátor beszámolt egy olyan esetről is, amikor egy apa elhagyta a sátrat, hogy élelmet szerezzen a családjának, de mire visszament a gyerekét megerőszakolták. Bary szerint ezek az esetek rendszeresek.

Egy 21 éves menekült azt mesélte, hogy a táborban felnőtt férfi bandák is élnek, és 12-13 éves gyerekeket vásárolnak maguknak, hogy szexuális kapcsolatba léphessenek velük. Egyszer azt is hallotta, hogy az egyikük mesélte, hogy vett egy fiatal lányt magának.