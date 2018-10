Lemondta részvételét a francia és a holland pénzügyminiszter, illetve a brit külkereskedelmi miniszter is az október végén Rijádban tartandó Future Investment Initiative nevű befektetési konferencián Dzsamál Hasogdzsi szaúdi ellenzéki újságíró feltételezett meggyilkolása miatt.

Bruno Le Maire a francia közszolgálati televízióban jelentette be, hogy nem utazik el jövő héten a szaúdi fővárosba a "sivatagi Davos" néven ismertté vált rendezvényre.

A miniszter szerint súlyosak a Hasogdzsi eltűnésével kapcsolatban eddig napvilágra került részletek, és

a szaúdi hatóságoknak ezekre magyarázatot kell adniuk. Le Maire hozzátette: utazásának lemondása ugyanakkor nem kérdőjelezi meg a Szaúd-Arábia és Franciaország közötti stratégiai partnerséget.

Patrice Caine, a francia Thales űrkutatási és hadiipari óriáscég vezérigazgatója is jelezte: úgy döntött, mégsem utazik el Rijádba jövő héten az eltűnt újságíró sorsa körüli bizonytalanság miatt. A cég ugyanakkor nem bojkottálja teljes egészében a rendezvényt, hanem a vállalat űrkutatási részlegének vezetője révén képviselteti magát.

Wopke Hoekstra holland pénzügyminiszter szintén bejelentette, hogy mégsem vesz részt a rijádi konferencián. Nem sokkal később a holland kormány lemondta egy kereskedelmi delegációjának novemberre tervezett szaúd-arábiai látogatását is.

Az utazásokat a kormány megbízásából szervező PSPS Consultants vállalat szóvivője elmondta: egyelőre felfüggesztik a Szaúd-Arábiába tervezett holland kereskedelmi missziókat. Liam Fox brit külkereskedelmi miniszter szintén bejelentette a találkozó lemondását, az erről tájékoztató kormányszóvivő pedig hozzátette, Nagy-Britannia továbbra is figyelemmel követi a nyomozást Dzsamal Hasogdzsi ügyében és elvárja az ellenzéki újságíró eltűnésért felelős személyek felelősségre vonását.

Az utóbbi napokban már számos meghívott vendég és médiapartner mondta le részvételét az október 23. és 25. között tartandó Future Investment Initiative fórumon. Nem lesz jelen végül Christine Lagarde, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) főigazgatója, illetve az Uber és a Viacom vállalat vezetői sem.

Lemondta a részvételt a CNN amerikai hírtelevízió és a Financial Times című brit napilap is, valamint a The New York Times, a The Economist és a Huffington Post is.

A szaúdi vezetést élesen bíráló Hasogdzsi október 2-án tűnt el, miután felkereste hazája isztambuli főkonzulátusát, hogy a közelgő esküvőjéhez szükséges dokumentumokat intézze.

Hang- és videofelvételekre hivatkozó török sajtóbeszámolók, valamint nevük elhallgatását kérő török tisztségviselőktől származó amerikai értesülések alapján Hasogdzsit a főkonzulátuson brutálisan meggyilkolták. Szaúd-Arábia ezt egyelőre tagadja, s azt állítja, hogy Hasogdzsi elhagyta az épületet, és utána tűnt el. Az épületnél őrá váró menyasszonya szerint viszont Dzsamál Hasogdzsi nem jött ki a főkonzulátusról.