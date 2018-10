Soros György Ukrajnában: üzleti érdekek a háttérben

Ahogy korábban arról beszámoltunk, számos dokumentum, valamint Soros ukrajnai főemberének vallomása is arról árulkodik, hogy a spekuláns, hálózatán keresztül, mindent megtett a jelenlegi ukrán vezetés hatalomra juttatása érdekében, és továbbra is szoros kapcsolatot ápol a kormányzat tagjaival. Amint azt korábbi cikkünkben megírtuk: a spekuláns több kormánytaggal is közvetlen kapcsolatot ápol, valamint Petro Porosenko személyesen tüntette ki Sorost 2015-ben. Most pedig felelevenítjük, hogy mire volt jó ez a spekulánsnak, vagyis hogy az egész hátterében csak az üzleti lehetőség, azaz a pénz megszerzésének vágya húzódik meg. Ennek érdekében beültette a saját embereit az egyik legnagyobb állami vállalat, a Naftogaz vezetőségébe, de tulajdonrészt szerzett az IT-szektorban, és tervezi a mezőgazdaságban is.