80. házassági évfordulóját ünnepli egy ausztrál házaspár

Az egész ausztrál parlament gratulált az ország legöregebb párjának, akik már 80 éve házasok – írja a The Advertiser.

Scott Morrison ausztrál miniszterelnök a parlament előtt mutatta be a Goolwában élő Ron és Esther Collingsot, akik pénteken ünneplik 80. házassági évfordulójukat.

Biztos a goolwai vízben van valami. Mr. és Mrs. Collings minden ausztrál házaspárnak példakép lehetne. A kormány és az egész ország nevében boldog évfordulót kívánok nekik – mondta Morrison.

Ausztrália legidősebb házaspárja meglepődött azon, hogy felhívták rájuk a figyelmet.

A 103 éves Ron és a 102 éves Esther 1938-ban házasodtak össze Prospectben. Az asszony varrónőként, a férfi utazó ügynökként dolgozott, 1972 óta Adelaide-ben élnek. Két fiúk és egy, már elhunyt lányuk született, hat unokájuk és három dédunokájuk van.

Australia's oldest living couple celebrates 80 years of marriage https://t.co/kgb2WBoNOa — The Australian (@australian) October 15, 2018

Jelenleg egy idősek otthonában élnek Goolwában, közel fiukhoz, Ronaldhoz és feleségéhez.

Állításuk szerint a hosszú és boldog házasságért a feleknek tisztelniük kell egymást, teret adni a másiknak, és kompromisszumokat is kell kötni. Ugyanakkor nagy szerepe van a szerencsének is, hosszú életüket pedig annak is köszönhetik, hogy mind a ketten egészségesek.

A miniszterelnök azt is megkérdezte a házaspártól, hogy mit jelent számukra a 80. házassági évforduló.