Egymást gyilkolják a migránsok Franciaországban

Újabb brutális gyilkosság történt Párizs legkeményebb migránsövezetében. Az elkövető egy 15 éves kamasz volt, egy tunéziai migránst ölt meg. Nemrég egy 12 éves fiút vertek agyon mankóval. Az erőszakos bűncselekmények 7,3 százalékkal növekedtek 2017-ben.

Nem múlik el nap gyilkosság, bandaháború vagy késes támadás nélkül Párizs legkeményebb migráns övezetében, Seine-Saint-Denisben.

Migránsbűnözés Franciaországban

2015-ös adatok szerint csak ebben a párizsi megyében majdnem félmillió migráns vagy migráns hátterű ember élt, ez majdnem 30 százaléka az összlakosságnak. Ez a legmagasabb arány egész Franciaországban.

A migránsokon belül a legfontosabb csoportot az észak-afrikai, hagyományosan francia befolyás alatt levő területekről érkező migránsok képezik, mintegy 90 ezer algériai, 50 ezer marokkói és 26 ezer tunéziai él ebben a körzetben.

Hivatalos statisztikai adatok szerint Seine-Saint-Denisben 2011-ben 450 ezer rendezett státuszú migráns élt, és 150 ezer illegális, papír nélküli.

Szintén 2011-es adat alapján a megyében élő 18 év alatti fiatalkorúak száma meghaladta az összlakosság 60,5 százalékát, szemben az összfrancia 20 százalékkal és a párizsi 42 százalékkal. Igen magas a munkanélküliség is, 2015-ben a 15-64 év közötti (tehát leginkább munkaképes lakosság) 19 százaléka volt munkanélküli.

Ami a bűnügyi statisztikákat illeti, a 2014-es adatok szerint kiemelkedően magas

a tiltott fegyverviselés (1246 eset),

a kábítószerrel való visszaélés (2266 eset).

A 2017-es rendőrségi adatok szerint különösen a személyek elleni erőszakos bűncselekmények növekedtek tovább 7,3 százalékkal.

Balliberális irányvonal

Az sem véletlen, hogy ennek a megyének a vezetése is baloldali, igen, ez Franciaország egyik "legvörösebb" övezete, a neve is ez: A vörös öv.

Hagyományosan a baloldal fellegváráról beszélhetünk, ezen belül is a kommunistákról, akik még ma is több polgármestert adnak a Baloldali Frontnak nevezett kriptokommunista formációval együtt. És nem véletlen ez a nagyfokú baloldali dominancia, hiszen a migránsok itt is, akárcsak Hollandiában, Belgiumban vagy Svédországban igen nagy számban szavaznak baloldali, liberális pártokra.

Általános jelenség ma Nyugat-Európában, hogy a migránsok mind baloldali és/vagy liberális irányba szavaznak, de mára az is megfigyelhető lett, hogy a szinte mindenütt bukott, vagy bukás előtt álló baloldali, szocialista kommunista pártok a feltörekvő iszlám pártok mögé bújnak egy-egy helyhatósági vagy akár országos választáson is.

Ennélfogva ezeknek a pártoknak létérdekük, hogy a migránsok száma növekedjen, hogy a betelepítések ne álljanak meg, mert a migránsokon, migráns hátterű lakosságon kívül szinte már senki nem szavaz rájuk.

A másik fontos megállapításunk, hogy szinte minden franciaországi, baloldal által vezetett önkormányzat (mint ahogy láttuk a párizsi is) romokban hever a bukott szocialista miniszterből ateista-nihilista elnökké avanzsált macroni liberális antidemokrácia által kikényszerített migránsbetelepítések miatt.

Ennek pedig leginkább a közbiztonság és az ott élők látják a kárát. Erről itt írtunk.

Brutális késelés

A párizsi baloldal által uralt és fenntartott migránsgettóban legutóbb csütörtökön, fényes nappal történt ismét egy brutális késelés, amelynek áldozata egy 30 év körüli férfi volt. Ami ennél sokkal súlyosabb, hogy ismét egy nagyon fiatal, 15 éves kamasz követte el a késelést, miután hosszasan fojtogatta áldozatát. A fiatalkorú migráns bűnözésről többek között itt írtunk annak kapcsán, hogy egy 12 éves kisfiút mankókkal vertek halálra szintén ebben a megyében egy bandaháborúban, néhány nappal ezelőtt.

A mostani eset egy tömbház lakásának erkélyén történt, amit több járókelőnek is sikerült lefényképezni. A rendőrség 16 óra körül érkezett ki a lakók riasztása alapján, és még az utcán azonosítani tudták az elkövetőt a fénykép alapján: mindketten tunéziai migránsok voltak az előzetes információk szerint.

Az áldozatot életveszélyes állapotban szállították kórházba, egy közeli forrás szerint állapota még mindig súlyos. A nyomozás folyamatban van.