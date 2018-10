Tombol a genderőrület Európában: Londonban még a lámpákat is átállították

Mind a brit fővárosban, mind az Európai Parlamentben egyre inkább terjed a genderőrület. Ott tartunk, hogy Brüsszel a kereskedelmi szerződésekbe is beletenné a „gender-fejezeteket".

A muszlim migráns hátterű polgármester, Sadiq Khan Londonjában már a közlekedési lámpákat is átállították a genderőrület jegyében. Eddig a lámpák a férfiak és a nők ismert piktogramm-jeleit mutatták, most már megjelent a harmadik nem is, ami férfi is, meg nő is. Vagy sem.

Az Európai Parlamentben közben egyre másra vetik fel a baloldali, zöldpárti és liberális képviselők, hogy az Európai Unió által kötött kereskedelmi megállapodásokban szerepeljenek úgynevezett „gender-fejezetek", amelyben előírnák a másik félnek, hogy

gender-ügyben is vegye át az EU rendkívül megengedő, ultraliberális szabályait.

Legutóbb október elején ülésezett az Európai Parlament Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsága (amelynek elnöke a német szocialista politikus, Bernd Lange) ahol több képviselő is nehezményezte, hogy a már megkötött megállapodásokban (például a most nagyon aktuális EU-Vietnám megállapodásban) nem szerepel „gender-fejezet" és ez a baloldali képviselők szerint rendkívül súlyos probléma. Egy kereskedelmi megállapodásban.

Kifejezetten kérték, hogy a jövőben legyenek ilyen fejezetek ezekben a kereskedelmi ügyeket szabályozó megállapodásokban.

Az ilyen megállapodások eddig általában a kedvezményben részesített áruk jegyzékét, a kedvezmények megadásának feltételeit, a piacra jutást megkönnyítő intézkedéseket vagy a problémák esetén igénybe vehető döntőbírósági eljárásokat vagy ehhez hasonló, érdemi, szakmai részleteket tartalmaztak.

Az új trend szerint már gender fejezetre is szükség lesz, jelenleg azonban nem tudni, hogy ez pontosan mit takar.