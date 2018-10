Új főigazgatója van a Budapesti Operettszínháznak, Kásler Miklós miniszter ma jelentette be a döntését: mint mi is megírtuk, 2019. február 1-jétől Kiss B. Attila a színház új vezetője. Döntése egy előző döntésen alapult: a szakmai bizottság nagy többséggel őt javasolta igazgatónak. Az eddigi igazgató, Lőrinczy György első reakciója teljesen korrekt és normális volt, de az ellenzéki propagandamédia természetesen ott is politikát keres, ahol nincs, és szintén természetesen azonnal óbégatni kezdtek.

Lőrinczy György a következő szavakkal vette tudomásul, hogy igazgatói mandátumát nem hosszabbította meg a színház fenntartója, az EMMI:

"14+3+1=18

Tizennégy évet dolgoztam menedzserként a Budapesti Operettszínházzal, három évig vezettem művészeti vezetővel az intézményt, és az elmúlt embert próbáló egy évben a régi és új csapattal elért szakmai eredményekre vagyok a legbüszkébb, és talán ez idő alatt tanultam a legtöbbet a szakmáról és az emberi kapcsolatokról...

Most lezárul életemnek több szakasza is. A pályázatoknak és versenyeknek az a természete, hogy nem mindig olyan eredmény születik, mint amilyet szeretnénk. Többen is pályáztunk, és csak egyikünk nyerhetett. Január 31-én adom át a színház vezetését utódomnak, Kiss B. Atillának. Gratulálok neki és csapatának a győzelemhez, és mindent el fogok követni, hogy az átadás és átvétel zökkenőmentes legyen. Atillának azt kívánom, hogy ugyanannyi öröme legyen ebben a csodálatos társulatban, mint amennyi nekem volt az együtt töltött idő alatt. Én csak köszönettel tartozom az elmúlt évekért, a hatalmas közös sikerekért, a csodálatos szakmai és emberi kapcsolatokért. Külön szeretném megköszönni mindazok támogatását (vezetőtársak, művészbarátok és újságírók), akik tavaly novembertől mellettem álltak.

Tavasszal – ha kifújtam magam – új feladatok várnak rám, amelyeket a rám jellemző módon, előre nézve, optimistán és mindig a következő lépésre koncentrálva szeretnék megoldani. A mellékelt kisfilmben – a teljesség igénye nélkül – megpróbáltuk összefoglalni azokat az eredményeket, amelyekre a most lezáruló időszakból talán a legbüszkébb vagyok. Találkozunk!"

Ez teljesen másmilyen hangnem, mint ahogy Alföldi Róbert tudomásul vette (pontosabban: nem vette tudomásul) 2012-ben: nem ő nyerte a Nemzeti Színház vezetésére kiírt pályázatot, hanem a külföldön is sikeres, nagy rendező, Vidnyánszky Attila. Alföldi azóta is magyar és külföldi, ellenzéki jellegű médiumokhoz szaladgál, hogy elpanaszolja (egészen pontosan azt hazudja): kirúgták. Senki nem rúgta ki, lejárt a szerződése.

Lőrinczy György úgy tűnik, teljesen korrekten reagált a szakmai bizottság, majd a miniszter döntésére.

Az ellenzéki propagandamédiumok viszont úgy reagáltak Kiss B. Attila kinevezésére, ahogy tőlük azt várni lehet. A balliberális (de amíg Simicska volt a tulajdonos, a Jobbiknak is hízelgő), magát függetlennek és objektívnek (mi több, őrkutyának...) lódító, emellett főállásban tarháló Index vagy Soros György újságja, a Magyar Narancs azon nyomban vonyítani és jajgatni kezdett. El lehet képzelni, hogy mennyire érdekli őket valójában, hogy mi van a Budapesti Operettszínházzal. Vagy mondjuk a hazugságok sorozatával lebukott Szauer Péter hvg-jét. Semennyire.

De úgy tűnik, a távozó főigazgatóval nem lesz szerencséjük, nem fogja végigsírni Soros blogjától kezdve Havas Henrik talán legszánalmasabb, hvg-alkalmazott tanulónőjéig az ellenzéki médiumokat. Nem lesz újabb Alföldi-komédia, csinálhatják egyedül. Pontosabban: együtt.