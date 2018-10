Igazi padlószaggató bulit tartottak az egyetemisták

Több mint harmincan megsérültek, amikor beszakadt a padló a dél-karolinai Clemson egyik klubjában szombat éjjel.

Az alagsorba zuhanó fiatalok közül szerencsére senki nem szorult be és nem szenvedett életveszélyes sérüléseket - közölte Jimmy Dixon, a helyi rendőrség vezetője. A klubszobában a helyi egyetem diákjai és vendégeik szórakoztak és táncoltak, amikor megmozdult a padló. Az amerikai tévékben nyilatkozó szemtanúk arról számoltak be: az volt az érzésük, mintha trambulinon lettek volna, a padló folyamatosan ingott, míg be nem szakadt. Az emberek sírtak, eluralkodott a pánik - mondták.

A gyorsan helyszínre érkező mentőknek sikerült mindenkit kimenteniük, a súlyosabbnak látszó sérülésekkel küzdőket helikopterekkel szállították kórházba.

A lakóparkot, ahol a tragédia történt, 2004-ben építették, nem messze a Clemson Egyetemtől.