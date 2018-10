Száz fölé emelkedett a zikavírus okozta megbetegedések száma Rádzsasztánban

A PTI indiai hírügynökség közlése szerint szombaton nyolc új megbetegedést jelentettek a nyugat-indiai Rádzsasztán állam fővárosában, Dzsaipurban. Korábbi jelentések szerint a fertőzöttek között több mint 20 várandós nő van.

Eközben fokozták az egészségügyi intézmények készültségét a szomszédos Uttar Prades államban is a radzsasztáni megbetegedések miatt.

Uttar Prades járványügyi miniszter azt mondta, figyelemmel kell követni a lázas betegeket, mivel a vírust terjesztő egyiptomi csípőszúnyog "kifejezetten elterjedt" rovar az északi államban. A tárcavezető sürgette, hogy

a repülőterek hozzanak megelőző intézkedéseket, átfogóan vizsgálják meg a lázra vagy a fertőzés egyéb tüneteire panaszkodó utasokat, különösképpen azokat, akik Rádzsasztánból érkeznek.

Az egyiptomi csípőszúnyog csípésével, valamint a legújabb kutatások szerint nemi úton is terjedő zikavírus 2015-ben került be a köztudatba, és azóta több mint 70 országban regisztráltak megbetegedéseket. A magzati korban kisfejűséget (mikrokefáliát) okozó vírus főként Latin-Amerikában, azon belül is Brazíliában fertőzött meg sokakat.

A WHO 2016 februárjában "globális közegészségügyi vészhelyzetet" hirdetett a vírus terjedése miatt, amelyet végül novemberben oldott fel.

A vírus Indiában először 2017-ben jelent meg, a Rádzsasztánnal szomszédos Gudzsarát államban, de találtak fertőzöttet a délkelet-indiai Tamilnádu államban is.

A zikaláz 2015-ös kitörése óta a vírus mintegy 1,5 millió embert fertőzött meg.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közlése szerint 2020 előtt aligha várható oltóanyag a vírus ellen.