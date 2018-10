Megbüntették a székelyudvarhelyi városházát az utcák magyar díszítése miatt

Jean-Adrian Andrei, Hargita megye prefektusa ötezer lejes (350 ezer forint) pénzbírságot rótt ki szerdán Székelyudvarhely polgármesteri hivatalára azok miatt a piros-fehér-zöld színű szalagok miatt, amelyekkel a hivatal október 23-ra díszítette ki a város utcáit.

A bírság jegyzőkönyvét a közösségi oldalán mutatta meg a székelyudvarhelyi városháza. A prefektus a román nemzeti jelképek használatára vonatkozó 1994/75-ös törvény, és a törvény végrehajtási utasításait tartalmazó kormányhatározat megsértését rótta fel az önkormányzatnak. Azt kifogásolta, hogy Székelyudvarhely közterületén a villanyoszlopokra anélkül tűzték ki az ünnepre Magyarország zászlaját, hogy melléje tűzték volna Románia zászlaját is.

A prefektus kitért a jegyzőkönyvben arra, hogy a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal visszaeső szabálysértő, ezért a kiszabható bírság felső értékét állapította meg.

A polgármesteri hivatal rövid közleményében arra emlékeztetett, hogy március 15. után is ugyanekkora bírságot rótt ki a prefektus a magyar nemzeti színű szalagok miatt. A hivatal arra is kitért, hogy a székelyudvarhelyi október 23-i ünnepség díszvendége Tarlós István, Budapest főpolgármestere volt, aki ünnepi beszédének bevezetőjében utalt arra, hogy büntetés esetén Székelyudvarhely számíthat a magyar főváros segítségére. A közlemény szerint Székelyudvarhely vezetése a budapesti főpolgármester bejelentése ellenére jogorvoslatért folyamodik a bírósághoz, és kéri a pénzbírság eltörlését.Kovászna és Hargita megye prefektusa több székelyföldi várost, Sepsiszentgyörgyöt, Székelyudvarhelyt és Kézdivásárhelyt is megbírságolta az ez év március 15-én kitűzött piros-fehér-zöld szalagokért. A bírságok érvénytelenítéséért indított perek még tartanak. A megbírságolt önkormányzatok azzal védekeztek, hogy nem zászlót, nem is lobogót, hanem mintegy 1 méter széles, több méter hosszú „nemzeti színű szalagot” tűztek ki, ami nem azonos Magyarország zászlajával.