36 kilós mellei miatt haldoklik Andrea

Iszonyatos fájdalmakat áll ki egy amerikai kórházban Andrea, aki másfél évvel ezelőtt még büszke volt csaknem 40 kilós gigamelleire. Ma már tudja, rosszul döntött, amikor mindössze 19 évesen önként vállalta a kísérleti műtétet, a polipropilén-szálas implantátum beültetését – számolt be a Blikk.

A lelkem mélyén már régóta vágyom a halálra – kezdte a fiatal magyar nő, aki hét évvel ezelőtt még szép reményekkel ült repülőre, hogy álmát valóra váltsa.

19 évesen jó ötletnek tűnt, az akkori barátom is támogatta, hogy részt vegyek Floridában egy kísérleti mellnagyobbító műtétnek beállított beavatkozáson. Egy magánklinikán írtam alá a szerződést, amiért 2000 dollárt is kaptam. Mondták, hogy az operáció után is növekszik majd a mellem, amit nem bántam. Minden legálisnak tűnt – mesélte Andrea. Nem gondolta, hogy a keblei két évvel később már egyenként 10 kilósak, később 18 kilósak lesznek, és nem tud majd rendesen aludni a méretétől és a fájdalomtól.

Szexéhes férfiak használták ki a kiszolgáltatott helyzetemet, hiszen ekkora mellekkel nem tudtam elhelyezkedni normális munkahelyen

– panaszolta Andrea. Később aztán képtelen volt elviselni mellméretét, és úgy döntött, megszabadul az implantátumtól.

Gnómnak láttam magam, megbántam, hogy egykor mindenki másnál különlegesebb akartam lenni. Ki szerettem volna vetetni az implantátumot ott, ahol beültették, de azt állították, már nem lehet – mondta a lány, aki senki mástól nem tudott segítséget kérni. Fél évvel ezelőtt gyomorfájdalmak kezdték gyötörni. Először azt gondolta, az idegeskedéstől kapott fekélyt. Aztán kiderült, hogy nagyobb a baj. A vizsgálatok kimutatták, hogy rosszindulatú daganatok emésztik fel a testét.

A tumorok áttétesek lettek, a májamban, a gyomromban és a mellemben is megjelentek. Az orvosok szerint csak hónapjaim lehetnek hátra, a műtét sem segít. Beletörődtem a sorsomba – mondta a haldokló lány. Melléből hetente 3-4 liternyi folyadékot csapolnak le, ezzel próbálják csökkenteni a fájdalmait. A hazautazást nem vállalhatta, repülőre ülnie életveszélyes lett volna már egy évvel ezelőtt is.

Naiv voltam, nem állt mellettem senki. Azért vállalom a nyilvánosságot, hogy másokat megóvjak ettől a borzalomtól – nyilatkozta Andrea, akinek a tragédiájáról könyvet ír Hada Renáta korábbi modell és playmate, aki közösségi oldalán talált rá a 26 éves lányra. A könyv már majdnem kész, de lehet, hogy a megjelenését Andrea már nem éli meg – olvasható a Blikk csütörtöki számában.