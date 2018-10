Két nap múlva végleg megbukhat Merkel

Felgyorsíthatja az egy éve hatalmon lévő német nagykoalíció szétesését a hétvégi hesseni tartományi választás, ha a CDU és az SPD olyan gyenge eredményt ér el, mint amit a felmérések mutatnak. A voksoláson a bevándorlásellenes erők ismételten nagyon jól szerepelhetnek, így pedig már mind a 16 német tartományban képviselve lesznek. Angela Merkel számára sorsdöntő voksolás következik, de a kedvező gazdasági helyzetben lévő Hessenben is nagyon sokaknak elege van a kancellár vergődéséből.

Bár Hessenben nagyon jók a gazdasági mutatók, a bérek és a foglalkoztatási adatok is jobbak az országos átlagnál, mégis hatalmasat bukhat a kormányzó CDU a vasárnapi tartományi választásokon. Ez pedig személyesen Angela Merkel bukását is elhozhatja. Ennek oka pedig Merkel elhibázott migrációs politikája, a hírhedt Wilkommenskultur.

Szétesés szélén a nagykoalíció

A tartományban egyébként a CDU a Zöldekkel közösen kormányoz, de a legfrissebb kutatások szerint nem biztos, hogy most is megtudják szerezni a többséget. Azonban a szocdemek sem akarnak belemenni egy koalícióba. Mindez egy TV-vitán derült ki, amikor mind a CDU, mind az SPD vezetője egybehangzóan elvetette a közös kormányzás lehetőségét. Ezzel közvetve véleményt mondtak az ismételt torzsalkodással küzdő országos koalíció működéséről, mintegy táptalajt adva annak a híreszteléseknek is, amely szerint a kancellár vezetése alatt a Kereszténydemokrata és Keresztényszociális Unióból, valamint a Szociáldemokrata Pártból ez év elején nagy nehezen összeállt berlini koalíciót a szétesés fenyegeti.

Felemelkedő bevándorlásellenesek

A Financial Timesnak egy szerelpő azt monda: mindig a CDU-ra szavazott, de most azt tervezi, hogy a bevándorlásellenes, radikális jobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) pártra adja a voksát. Szerinte egyedül ez a párt ismerte fel a bevándorlók jelentette veszélyt, az iszlám egyébként is olyan, mint a kommunizmus, hiszen világuralomra tör. Az AfD várhatóan 13 százalék körül szerepelhet a tartományban, így pedig mind a 16 tartományban lesz már képviselője.

Ez mutatja, hogy az emberek nem felejtették el a 2015-2016-os nagy bevándorlási hullámot, ami elemzők szerint sértette a jog és a rend iránti igényük teljesülését. Merkel a szavazás előtti utolsó héten négyszer kampányolt Hessenben, ám ez kontraproduktív lehet, arra emlékeztetheti az embereket, hogy ő nyitotta meg Németország kapuit a migránsok áradata előtt.

Legrosszabb eredményét érheti el a CDU

A hessenieknek a nagykoalícióból is elege van. A negyedik Merkel-kormány megalakulása óta ugyanis nemcsak a Kereszténydemokrata Unió/Keresztényszociális Unió (CDU/CSU) és a szocdemek (SPD), hanem a CDU és CSU között is rendszeresek a viták. „Ha egy kormányról az a benyomás alakul ki, hogy belső harcok dúlják, akkor az emberek elveszítik a belé vetett bizalmukat, és a protesztpártok felé fordulhatnak. Most tényleg nagyon rossznak látják a nagykoalíciót, és nem tesznek különbséget Hessen és Berlin között – mondta Volker Bouffier, a CDU helyi vezetője, egyben a tartomány miniszterelnöke.

A fenti okok miatt a nyugat-németországi tartományt csaknem húsz éve uraló kereszténydemokraták népszerűsége a 2013-as 38 százalékról 26-28 százalékra zuhant, így a párt története legrosszabb eredményére számíthat vasárnap. Az elégedetlenséget a kancellárral és a kormánnyal még azt sem tudta ellensúlyozni, hogy Hessen amúgy virágzik: Bajorország és Baden-Württemberg után itt a legmagasabb az átlagkereset, itt az egyik legalacsonyabb a munkanélküliség, a foglalkoztatottak száma pedig történelmi csúcson van.

Egyre közelebb az előre hozott választás

Ha a CDU valóban bukni fog vasárnap, akkor az a Financial Times szerint – „helyrehozhatatlanul csorbíthatja” a kancellár tekintélyét, megkérdőjelezheti helyét a párt élén (a CDU decemberben tartja tisztújító nagygyűlését), és ezzel bevezetheti a 2005 óta tartó Merkel-éra végét. A kancellár széke akkor is veszélyben lenne, ha csak a szocdemek szerepelnének rosszul. Az utóbbinak is meglehetősen nagy az esélye, mivel az SPD a 2013-as 30 százalék helyett, most csak 20-ra számíthat. Ebben az esetben ugyanis tovább növekszik az esélye annak, hogy a baloldali párt kilép a nagykoalícióból, ami szinte biztosan új választások kiírásához vezetne.

Mint arról korábban beszámoltunk, a német választók háromnegyede nem kér az Angela Merkel vezette Kereszténydemokrata Unióból egy friss felmérés szerint, mindez pedig azt jelenti, hogy történelmi mélypontra süllyedt a kancellár pártjának a támogatottsága. Hasonló helyzetben vannak a szocdemek is, akik csupán 14 százalékot kapnának egy mostani országos választáson. A migránspárti nagykoalíciónak tehát mostanra jelentősen megcsappant a társadalmi támogatottsága, miközben a bevándorlásellenes pártok egyre erősebbek.