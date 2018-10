Jean Claude Juncker négy éve: a korrupciótól az isiászig

Ismét alaposan helyretették a kommentelők a súlyos isiászban szenvedő Jean-Claude Junckert, az Európai Bizottság elnökét. Az Európai Néppárt azzal próbált büszkélkedni, hogy november 1-jén lesz négy éve, hogy a bizottsági székbe került a volt luxemburgi kormányfő, de rengeteg kommentelő arról írt, hogy egy alkoholista került Európa élére. Juncker botrányos viselkedése korábbant is hatalmas botrányokat okozott az európai közvéleményben. A bizottsági elnök legutóbb, éppen október 23-án a teljes magyarságot sértette meg.

November 1-jén lesz négy éve, hogy a súlyos "isiászban" szenvedő Jean-Claude Juncker elfoglalta az Európai Bizottság vezető posztját. A közelgő évfordulóról az Európai Néppárt Facebook-oldala is "megemlékezett", de arra a kommentcunamira, ami a poszt alatt megjelent, nem sokan számítottak. A hozzászólások egy része például Jean-Claude Juncker állítólagos „isiászára" utal. Itt az egyik például: „Juncker hírhedt alkoholista. Az összes politikai találkozón részeg volt” - vette észre a 888.hu.

„Menj haza papi”

Egy másik azt ecseteli, egyáltalán nem volt „dicsőséges nap" az EPP történetében a négy évvel ezelőtti dublini döntés, hiszen egy alkoholista került Európa élére. Mint egy másik szellemes komment meg is jegyzi: Drunk since 2014. Kicsit lejjebb a tájékozottabbak azt is felhozzák, hogy Jean-Claude Junckernek bizony komoly korrupciós botrányai voltak korábban, s az, hogy Junckerből csúcsjelöltet faragott az EPP, mindent elmond a pártról.

Később már komolyabb szakszavak is előkerülnek, mint például a demokráciadeficit. Hiszen Jean-Claude Juncker megválasztásáról nem a nép, hanem a párttagok döntöttek. (Orbán Viktor egyébként – David Cameron korábbi brit kormányfővel egyetemben – nem támogatta Juncker kinevezését az európai fórumokon.) S végül olyan „hangok is előkerülnek" a kommentfolyamban, melyek azt üzenik: „Go home dady (így!), take a holiday and rest”, vagyis: Menj haza papi, nyaralj és pihenj. Még több hozzászólásért kattintsanak ide.

Erdély elcsatolását velünk is megünnnepeltetné Juncker

Juncker legutóbb azzal haragította magára a teljes magyar közvéleményt, hogy október 23-án az EP előtt elmondott beszédében kijelentette, hogy szerinte Erdély és Románia „egyesülésének" centenáriuma nemcsak román, hanem európai ünnep is, amit az EU-s tagállamoknak közösen kellene megünnepelniük. Juncker tehát velünk, magyarokkal is „megünnepeltetné" Erdély elcsatolását. Minden, ami román, egyben európai is, ezért december elsején Európa közösen ünnepli meg a Romániának és Európának is fontos pillanatot – közölte a bizottság elnöke.

Junckernek az október közepi uniós csúcson úgy tűnik ismét kiújult kínzó hátbetegsége. Azaz, megint részegnek tűnt, még ha ennek okául is a rejtélyes "isiászt" jelölné meg az EB elnöke. Juncker most épp Emmanuel Macron francia elnököt vágta fejbe egy papírköteggel, és utána pedig összevissza csókolgatta.

Nem ez volt az első eset, hogy Juncker részegnek tűnt egy nyilvános és fontos rendezvényen. Emlékezetes, hogy az Európai Bizottság elnöke a júliusi NATO-csúcson is "érdekesen" viselkedett.A politikust a NATO-csúcs után a kollégái kísérték le a lépcsőn, mivel az EB elnöke jól láthatóan elveszítette a stabilitását. Minderről videó is készült.

Bár Juncker az eset után azzal védekezett, hogy a háttérben az isiásza áll, ezt senki sem hitte el. És bár mindent elkövetett az EB elnöke, hogy tagadja a tényeket, korábban már megírtuk, hogy az igazság az, hogy az európai vezetők mind nyílt titokként kezelik Juncker súlyos alkoholizmusát.

Arról is beszámoltunk, hogy az a szürreális eset, hogy Európa első embere ittasan botorkál a világ legjelentősebb országainak vezetői között, megihlette az internet népét is, és számos mém is született az esetről.

Korábban sokatmondó klipet készített a Vadhajtások online portál Jean-Claude Junckerről, aki az Európai Bizottság elnökeként négy éve teszi tönkre az Európai Uniót.

Junckernek egyébként van oka a szomorúságra, mivel a legutóbbi uniós csúcson teljesen megbukott az Európai Bizottság migránspárti javaslata. A visegrádi négyek mellett további országok tettek keresztbe a bizottsági javaslatnak. Orbán Viktor miniszterelnök korábban horrorgyűjteménynek nevezte a bizottsági dokumentumot.