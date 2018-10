Drámai mértékben iszlamizálódott Franciaország

A Le Monde baloldali francia napilap részére újságírónak készülő diákok folytattak vizsgálatot a Párizs környéki megye, Seine-Saint-Denis eliszlámosodásáról. Erről a negyedről, az itt uralkodó rendkívül durva viszonyokról, a közbiztonság hiányáról, a napi szinten jelenlevő bűnözésről, a no-go zónákról, a migránsgettóról már sokszor tudósítottunk, mint ahogy azt megtette számtalan esetben a francia jobboldali, konzervatív sajtó is. Ami ebben a tanulmányban leginkább érdekes, a benne szereplő brutálisan realista adatokon, leírásokon kívül az az, hogy úgy tűnik, mostanra a baloldali újságírókban is tudatosult, hogy hova vezetett az ellenőrizetlen, a lakosság megkérdezése nélküli tömeges migráció. A helyzetet most már ők is súlyosnak és nyugtalanítónak ítélik meg. Vizsgálataikról egy könyvet is kiadtak. Az „Inch Allah" („ha Allah is úgy akarja") állításai, történetei sokkolták a francia társadalmat és közgondolkodást.

Már Francois Hollande, a bukott szocialista elnök is elismerte még elnöksége alatt kiadott könyvében, hogy senki nem vonja kétségbe, hogy probléma van az iszlámmal. Viszont eddig ezzel a problémával a baloldali sajtó egyáltalán nem foglalkozott,. Pedig a bukott szocialista belügyminiszter Collomb utolsó, leköszönő mondataiban is azt mondta, bizonyos negyedek kikerültek a Köztársaság fennhatósága alól, az iszlám elfoglalta ezeket. Ezt már Martine Aubry, Lille szintén szocialista polgármestere is megerősítette, Lille-ben ugyanez a folyamat zajlik (korábban erről írtunk az Origon is).

A könyvet a világ egyik vezető konzervatív napilapjának, a Le Figaronak Vox c. mellékletében Gilles William Goldnadel francia-izraeli ügyvéd, neves esszéista és közíró szemlézi. Goldnadelről érdemes megjegyezni, hogy a neo-konzervatív francia zsidó közösség egyik emblematikus alakja, a Francia-Izraeli Társaság elnöke, aki Nicolas Sarkozy egykori elnöktől vehette át 2007-ben a Francia Becsületrendet, majd 2008-ban személyesen az elnök kérésére elkísérte őt izraeli hivatalos útjára tanácsadóként is.

A könyv tényszerűen bemutatja, hogy hova sodródott Franciaország az iszlám államilag is támogatott térnyerésével, hogyan változott meg egy egész megye, amely nemcsak a muzulmánok, hanem az elkövetett bűncselekmények számát tekintve is első Franciaországban.

Itt már többségben vannak a muszlimok és jól látszik az is, hogy milyen tisztességtelen módon működik együtt a baloldali politika az iszlámmal: a hatalomban maradás érdekében semmi sem szent.

A könyv történeteket, élethelyzeteket ír le, többek között arról, hogy Seine-Saint-Denis mintegy 100 fős nyomozói csapata rendszeresen tartott baráti összejöveteleket a jelen lévő állomány részvételével. Ahogy az idők változtak, egyre nehezebben lehetett ilyen bulikat megszervezni, mert többen már nem szeretnének disznóhúst enni, mások nem szeretnék, hogy nők süssék a húst és megérintsék a kolbászt. Ez jelentős törést okozott az állományban, arról nem is beszélve, hogy mit mond egy köztársaságról, ha a rendőrök között vannak olyanok, akik nem tekintik egyenrangúnak a nőket.

Franciaországban tilos adatokat gyűjteni vagy közzétenni arról, hogy egy kisebbség összetétele, hogyan alakul, az újságírók mégis megteszik ezt, és azt állítják, hogy Seine-Saint-Denis lakosságának a fele muzszlim (ez 2013-as adatokat figyelembe véve 750 ezer ember a másfélmillióból).Egyre többen akarnak az iszlám szabályai szerint élni, így akarják szabályozni a hétköznapokat, a közéletet. A fiatal szülők vissza akarnak térni az iszlám mitikus eredetéhez, amelyről azt sem tudják igazából, hogy létezett-e, mindenesetre ez egy szigorúbb, zártabb iszlám a közösség többi részéhez képest.

Vannak szülők akik gyerekeiknek megtiltják, hogy uszodába menjenek, inkább felmentést adó orvosi papírokat kreálnak. Mások a kendő használatára vonatkozó szabályok akarják megkerülni, vagyis, hogy teljes arcot eltakarva mehessenek az utcára. Seine-Saint-Denisben, és a távolabbi kerületekben, az ún. Citékben vannak olyan nők, akik sebészeti maszkokban járnak azért, hogyha rendőri intézkedésbe futnak bele az arcot eltakaró fátyol miatt, azt mondhassák, hogy betegek és azért kell maszkot viselniük.

A könyvben felelevenítik a párizsi közlekedési vállalat buszdepójának ügyét is, anmnak ellenére, hogy oda elvileg újságírók nem mehetnek be. Ez a depó többek között arról vált hírhedté, hogy itt dolgozott egy korábbi terrorista is, aki részt vett a 2015. november 13-i merényletben is. Az újságírók azzal szembesültek, hogy a muszlim vallás elképesztő mértékben van jelen ebben a depóban, egy közszolgáltatást ellátó állami vállalatnál. Vannak olyan sofőrök, akik nem fognak kezet nőkkel, sőt, vannak muszlim szakszervezetek. Vagyis vallási alapon működő szakszervezet jött létre. Idézik az esélyegyenlőségért felelős prefektust is, aki azt mondta, hogy a lányok eleinte csak kendőt hordtak. Később ez a kendő fekete lett, majd megjelent a teljes testet elfedő hidzsáb. És ez a folyamat nagyon gyorsan lezajlott. A fehérek elmentek, a nem muszlim arabok, akik integrálódtak a köztársasági szabály rendszerbe, szintén tovább álltak. Maradtak azok, akik nem akarnak szalámit enni és azok akik nem engedik, hogy a nők sétáljanak az utcán.

A legfontosabb összefüggés pedig az iszlamizáció és a baloldali politika között van. A baloldali politikusok és az iszlamista közösségek a hatalom fenntartása érdekében ugyanis itt is összefonódnak. A helybeli, tehát Seine-Saint-Denis-i politikusok rendkívül „rugalmasak" tudnak lenni ezen az erősen iszlamizált terepen. Ez valójában azt jelenti, hogy

ezek a politikusok pontosan tisztában vannak vele, hogy mennyi muszlim van a körzetükben és ezeket a szavazatokat meg kell szerezniük annak érdekében, hogy a helyhatósági választásokon újra válasszák őket.

Az újságírók biztosak abban, hogy ez 2020-ban is így történik majd. Ez azt jelenti, hogy a megválasztottaknak számolniuk kell a muszlimokkal, sőt, „udvarolni" kell nekik a szavazataikért. És ehhez például a mecsetek építéséhez szükséges területek megvásárlásával nyújtanak segítséget. Ez a folyamat pedig gyakorlatilag visszafordíthatatlan.

Goldnadel, aki jobboldali, konzervatív író megerősíti, hogy Seine-Saint-Denis az iszlamizáció útjára lépett és azon is halad tovább. Lakossága 50 %-ban muszlim, és akkor nem beszéltünk az illegálisan a megyében tartózkodó muszlimokról, akik akár még 20 %-al is többen lehetnek, a Nemzetgyűlés május 18-i jelentése szerint 400.000-en. És igen, a politikusok a választásokon egy féktelen klientúra fogságában kénytelenek lesznek kompromisszumra, sőt képesek lesznek behódolni is. Közöttük vannak szép számban szélsőbalosok, ők alapból baloldali-iszlamisták. És igen, a fehérek tömegesen távoznak. De amikor ugyanerről, amiről most a baloldali újságírók minden következmény nélkül beszéltek és könyvet írtak, korábban jobboldali közírók beszéltek és ugyanezeket a megállapításokat tették akkor a média hisztérikus kampányt indított ellenük, rasszizmust kiabált.