Megérkezett a tél Spanyolországba

Hétvégére hirtelen lezuhant a hőmérséklet Spanyolországban, több helyen havazik is, például a Belagua-hágón, az észak-spanyolországi Navarra tartományban.

A spanyol meteorológiai szolgálat hirtelen lehűlést jósol az egész Ibériai-félszigeten.

Pénteki előrejelzések szerint a hőmérséklet 10 és 15 fok közé csökkenhet a hétvégén az ország dél-keleti részén, több helyre figyelmeztetést is kiadtak heves esőzés, viharok és havazás miatt is – írja az Euro Weekly. Valószínűleg most fog először fagyni is ezen a télen.