Így tette helyre egy olasz képviselő a bukott francia szocialistát - videó

Egy Olaszországban készített cipővel tapostam meg Pierre Moscovici hegyeket rengető hazugságait, amit országunk ellen írt. Olaszország több tiszteletet érdemel! – közölte Angelo Ciocca, a Liga európai parlamenti képviselője azután, hogy az EU nem fogadta el az olasz költségvetést. A francia Moscovici, az unió pénzügyi biztosa tulajdonképpen egy bukott szocialista pénzügyminiszter.

Egy olasz európai parlamenti képviselő a cipőjével taposta meg az Európai Bizottság által készített, az olasz költségvetést elutasító dokumentumot az Európai Parlament október 23-i ülésén - írta a Russia Today francia nyelvű oldala.

A #Strasburgo, HO CALPESTATO (con una suola Made in Italy!!!) la montagna di BUGIE che #Moscovici ha scritto CONTRO il #NostroPaese !!! L’Italia merita RISPETTO e questi #EuroImbecilli lo devono capire, non ABBASSIAMO PIÙ LA TESTA !!! Ho fatto bene ??? pic.twitter.com/Dx5OeM0RMs — Angelo Ciocca (@AngeloCiocca) 2018. október 23.

Olaszország több tiszteletet érdemel

A videót maga Angelo Ciocca, a Liga európai parlamenti képviselője osztotta meg az interneten. Jól látszik, hogy a cipőjével tapossa meg Pierre Moscovici, EU-biztos jegyzeteit. A Twitter-fiókján azt írta, hogy „Strasbourgban, egy Olaszországban készített cipővel tapostam meg Moscovici hegyeket rengető hazugságait, amit országunk ellen írt. Olaszország több tiszteletet érdemel."

Moscovici, bukott francia szocialista politikusból átavanzsált európai pénzügyekért felelős biztos pedig a baloldal szokásos, már Sztálin óta ismert és alkalmazott technikájával támadott vissza: lefasisztázta az olasz képviselőt.

A jelenleg az interneten, kommentek formájában dúló "harchoz" annyit érdemes hozzátenni, hogy sok bejegyzés említi meg, hogy míg a képviselőt az olasz emberek választották meg, addig Moscovici biztost senki. A bukott szocialista politikust a bukott francia köztársasági elnök, Francois Hollande küldte Brüsszelbe. Ebből is látszik, hogy az emberek Olaszországban is egyre inkább tisztában vannak azzal, hogy míg a képviselőket az emberek választják meg, addig az Európai Bizottságot senki, azok leginkább az európai elitista, liberális baloldal érdekei alapján járnak el, vagy épp a Soros-féle bevándorlási tervet hajtják végre. Az emberek azzal is tisztában vannak, hogy

az Európai Bizottság és annak vezető testületei teljesen elszakadtak a valóságtól és az emberektől, az európai lakosságtól.