Miközben Donald Trump amerikai elnök határozottan kijelentette, hogy nem léphetnek az USA területére az illegális menetben részt vevő migránsok, addig a baloldal azon dolgozik, hogy valahogyan megnyissa a határokat a migránskaraván előtt. A Mexikóban haladó menetről egyre többen mondják, hogy politikailag motivált akcióról van szó.

Hatalmas, több mint ötezer fős, migránsokból álló emberáradat tart az Egyesült Államok déli határa felé. A komoly helyzet miatt Donald Trump a hadsereget is a határra vezényelte, hiszen az elnök nem hajlandó legális menekültstátusz-igénylés nélkül beengedni ezeket az embereket az országba. A dolog remek alkalmat ad az amerikai baloldalnak (is), hogy ismét ostorozni lehessen az elnököt, miközben a szakértők biztonsági és egészségügyi kockázatot emlegetnek a bevándorlók kapcsán - írta a Pestisrácok.hu.

Dr. Jan Orient, az Amerikai Orvosok és Sebészek Szövetségének elnöke szerint nemcsak biztonsági, de komoly egészségügyi kockázatot is jelentenek ezek az emberek. Semmi értelme nincs közegészségügyi szempontból, hogy beengedjünk ennyi embert, akiket nem világítottunk át.

Mindenkit beengedne a baloldal

Ennek ellenére a baloldal a szocialista Alexandria Ocasio-Cortezzel az élen azon dolgoznak, hogy átjuttassák az embertömeget a határon, ezzel is megmutatva ország-világ előtt, hogy ők törődnek az elesettekkel, miközben egyébként magasról tesznek saját országuk és saját állampolgáraik érdekeire és biztonságára. Ocasio-Cortez egyébként nemrég még azért küzdött, hogy számolják fel a határőrséget; most arra a következtetésre (is) jutott, hogy nem "karavánként", hanem egy "nagyobb csoportnyi menedékkérőként" kellene titulálni a határhoz közeledőket.

Baloldali szervezetek és (a szintén baloldali vezetésű) Venezuela anyagi támogatása áll az Egyesült Államok felé tartó migránskaraván mögött Mike Pence amerikai alelnök tájékoztatása szerint. Geronimo Gutierrez, Mexikó washingtoni nagykövete – akinek országában haladnak jelenleg a migránsok – a Fox News hírcsatornán azt mondta: „politikailag motivált" a menet. Természetesen nem állítja senki, hogy a bűnözéstől és a nyomortól roskadozó Honduras remek hely lenne, de az is valószínűtlen, hogy ennyi embernek jut eszébe együtt, egy időben nekiindulni egy ekkora útnak.