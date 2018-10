Ki lesz Angela Merkel utódja?

Legalább négy német politikus jelentette be, hogy Angela Merkel utódja akar lenni. Először csak a pártelnöki, a CDU vezetői posztja decembertől a tét, de mivel nehezen képzelhető el, hogy a rossz bevándorláspolitikájába belebukott Angela Merkel kihúzza 2021-ig, a következő parlamenti választásig, nem nehéz kitalálni, hogy azért harcolnak ennyien a CDU-elnökségért, mert abban reménykednek: hamarosan kancellár lehet belőlük. A kérdés: teljes szakítás, szolgai folytatás, esetleg valamilyen óvatoskodó középút következik.

Vegyük sorra a négy jelöltet.

1. Annegret Kramp-Karrenbauer - vele minden nagyjából ugyanúgy folytatódna

A magát a hozzá kedves sajtóban AKK-nak becéztető, 56 éves asszonyt az őt kevésbe kedvelők Mini-Merkelnek gúnyolják. Tulajdonképpen Merkel őt nézte ki utódjának, persze korábban abban bízott, hogy ez az utódlás majd sok-sok év múlva következik be.

Ő a CDU főtitkára, és annyira komolyan veszi ezt a funkciót (a gyakorlatban ez a Merkel mögötti második párttisztség), hogy tartományi elnöki pozíciójáról is lemondott. Egyébként a Saar-vidék vezetője volt, ami az egyik legkisebb tartomány Németországban. Kevés az országos politikai tapasztalata, eddigi legnagyobb teljesítménye, hogy Merkellel megkedveltette magát.

2. Jens Spahn - a vele szinte semmi sem folytatódna ugyanúgy

A 38 éves egészségügyi miniszter egy generációval fiatalabb Merkelnél és bátrabb is. Ő volt az a komolyabb német CDU-politikusok között az, aki elsőként szólalt fel Merkel katasztrofális migránspolitikája ellen. Végig ellenezte a bevándorlást, és már 2015-ben arról beszélt, hogy súlyos identitás-probléma lehet Németországban, ha rászabadítják az országra a muszlim migránsáradatot. Ehhez akkor kétségtelenül bátorságra volt szükség, egyáltalán nem sugallt biztos CDU-pártkarriert ez a vélemény. Amikor Merkel egyre inkább elszigetelődött, Spahn is előretört.

Ha ő lesz a CDU elnöke, az Merkelt végérvényesen meggyengítené, nehéz elképzelni, hogy sokáig tudna ezek után Merkel kancellár maradni.

3. Armin Laschet - a középút

Észak-Rajna-Vesztfália elnöke, sokak szerint enyhén szólva óvatos politikus. Merkelnek sohasem mondott ellent, viszont nem volt soha annyira lelkes a bevándorlók beeresztése miatt. 57 éves, és már erősen elkezdett udvarolni a tagságnak. Magyarul: kampányol.

Az ő megválasztása nem jelentene szakítást a bukott kancellárral, de nem is a merkeli politika teljes folytatását valószínűsítené.

4. Friedrich Merz - a legújabb

Nemrég jelentette be, hogy ő is CDU-elnök akar lenni. Esélytelennek tartják, 9 éve már visszavonult az országos politikától, de most kedvet kapott, hogy visszatérjen. 2009-ben szövetségi parlamenti frakcióvezető volt.