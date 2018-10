Az Egyesült Államok megállítja a migránsokból álló Soros-expresszt

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke megismételte a Fox Newsnak, hogy a Mexikóban haladó migránskaravánt semmilyen esetben sem engedik majd be az országba. Az elnök közölte, hogy sátortáborokban várhatják majd meg, hogyan bírálják el a menedékkérelmüket. A migránskaraván, amit egyesek csak Soros-expressznek neveznek, jelenleg Mexikóban jár. Időközben az USA 5200 katonát küld a mexikói határra.

Teljes mértékben elpazarolják az idejüket azok a migránsok, akik gyalog próbálnak az Egyesült Államok területére lépni, ráadásul nem fogjuk őket beengedni – minderről Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke beszélt a Fox Newsnak adott exkluzív interjújában. Az elnök közölte, hogy az ország területére semmilyen körülmények között sem léphetnek majd a migránsok, sátortáborokban kell majd megvárniuk, hogy eldöntsük, hogy legális módon az országunk területére léphetnek-e, vagy sem. Trump szólt arról is, hogy nem fog dollár százmilliókat költeni a migránsokra, egy sátortábor bőven elég lesz, és azt pedig el kell majd hagyniuk, ha a menedékkérelmüket elutasítják.

Katonák ezrei a határon

Az Egyesült Államok fegyveres erői több mint 5200 katonát küldenek a mexikói határra, hogy támogassák Donald Trump elnöknek a határ biztosítását célzó erőfeszítéseit - jelentette be korábban Terrence O'Shaughnessy tábornok, az amerikai erők északi parancsnokságának vezetője. A tábornok kiemelte, hogy a katonák egy része fel lesz fegyverezve. Úgy gondolom, az elnök világossá tette, hogy a határ biztonsága nemzetbiztonsági kérdés" - hangsúlyozta O'Shaughnessy.

Trump közölte korábban, hogy nem engedik be az Egyesült Államokba a Guatemalából, Hondurasból és Salvadorból származó migránsok - eltérő becslések szerint 3500-7000 fős - karavánját. A Mexikóban járó tömeg létszáma folyton változik, mert újabb és újabb emberek csatlakoznak, vannak ugyanakkor, akik feladják, illetve élnek a mexikói hatóságok nyújtotta lehetőséggel, és menedékkérelmet nyújtanak ott be.

A tábornok közölte: jelenleg egy 800 fős katonai kontingens tart Texasba, hogy a határvédelemben segédkezzen, a többi csapat a hét végéig követi őket. "Ez csak a kezdete a műveletnek" - hangoztatta O'Shaughnessy, jelezve, hogy a létszámot mindig szükség szerint szabják meg. "Ez a létszám a nemzeti gárda már odavezényelt 2092 tagján felül van" - tette hozzá.

Trump: Ez egy invázió

Donald Trump egyik legfrissebb Twitter-üzenetében inváziónak nevezte a migránskaravánt, és kijelentette: "a hadsereg már vár rátok". Hangsúlyozta, hogy senkit sem engednek be, "csak, ha a törvényes utat választja". Mint írta, a migránskaravánban "bandatagok és néhány nagyon rossz ember is van".

Jim Mattis védelmi miniszter a múlt héten engedélyezte a csapatok és katonai eszközök telepítését az amerikai-mexikói határra. A miniszter azonban nem említett konkrét számokat. Tisztségviselők akkor azt mondták, hogy október 30-tól legkevesebb 800 katonát küldhetnek a határra. Az amerikai elnök még áprilisban jelentette be, hogy a déli határra küldi a Nemzeti Gárda akár 4000 tagját. Végül 2000-et irányítottak a térségbe, hogy tehermentesítsék a határőröket.

Mexikónak kellene lépnie

A Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója szerint illegálisan biztosan nem léphetnek be az amerikai-mexikói határra tartó menekültkaraván tagjai az Egyesült Államok területére. Varga Gergely a műsorában félőnek nevezte, hogy erőszakos cselekményekbe torkollik majd a katonaság és a menekülők szembetalálkozása az amerikai-mexikói határnál.

Szerinte probléma alakulhat ki az esetleges menekültkérelmek benyújtásánál az érkezők nagy száma miatt. A kérelmek elbírálása ugyanis nagyon sok időbe telne, és a hosszas várakozás a határon tovább szíthatja majd a feszültséget. Varga megjegyezte azt is, hogy a mexikói hatóságoknak is lenne feladatuk az ügyben, ugyanakkor Mexikó jelentős belbiztonsági problémákkal küzd. Ugyanakkor rámutatott arra, hogy 2010-2012 óta meredeken emelkedik a közép-amerikai országokból az Egyesült Államokba tartó emberek száma, és ez már meg is haladja a Mexikóból érkezőkét.

Nagyon agresszívvé váltak a migránsok

Mint arról korábban beszámoltunk, több száz migráns próbált meg erőszakkal áthatolni vasárnap a guatemalai-mexikói határon Tecun Uman városnál, ahol egy héttel korábban haladt át az Egyesült Államokba tartó nagy menekültkaraván. A mexikói hatóságok úgy döntöttek, nem engedik őket belépni, ezért támadták meg őket rendkívül agresszív migránsok. Egy 26 éves hondurasi férfi meghalt. A mexikói kormány tagadja, hogy a fiatalember halálát a rendvédelmi szervek okozták volna.

A baloldal beengedné az illegális bevándorlókat

Arról is írtunk, hogy miközben Trump elnök mindent megtesz, hogy az USA határain kívül tartsa a migránskaravánt, addig a baloldal a szocialista Alexandria Ocasio-Cortezzel az élen

azon dolgozik, hogy átjuttassa az embertömeget a határon, ezzel is megmutatva ország-világ előtt, hogy ők törődnek az elesettekkel, miközben egyébként magasról tesznek saját országuk és saját állampolgáraik érdekeire és biztonságára. Ocasio-Cortez egyébként nemrég még azért küzdött, hogy számolják fel a határőrséget; most arra a következtetésre (is) jutott, hogy nem "karavánként", hanem egy "nagyobb csoportnyi menedékkérőként" kellene titulálni a határhoz közeledőket.

Korábban a bevándorláspárti erők főpróbájának minősítette a balkáni migránstömeget és a Soros-expressznek nevezett, Közép-Amerikából az Egyesült Államok felé menetelőket a Fidesz-KDNP frakciószövetség szóvivője. Hollik István közlése szerint a "Soros-hálózat" és a vele szövetséges politikai erők ezzel is arra törekednek, hogy a migráció legálissá, automatikussá váljék, és a nemzetállamok mondjanak le a határvédelem jogáról.