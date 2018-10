Veronai buszbaleset: Nem múlik az áldozatok szüleinek fájdalma

Elkezdődött a veronai buszbaleset pere a veronai városi bíróságon, amelyen több áldozat szülei is megjelentek, a 17 ember halálával vádolt buszsofőr viszont nem jött el. Így V. Jánost nem tudtuk megkérdezni arról, mi történt a végzetes éjszakán, a szülők viszont adtak interjút az Origó helyszíni tudósítójának. Még mindig elevenen fáj nekik szeretteik elvesztése, dühösek a sofőrre, és közben elszántan küzdenek azért, hogy a felelősök megkapják azt, ami nekik jár.

Egy órás késéssel kezdődött a veronai buszbaleset pere a bíróságon szerda délelőtt. Hat embert vádoltak meg a 2017. január 20-i, 17 halálos áldozatot követelő tragédiával kapcsolatban, amelyben magyar diákok busza szenvedett balesetet. A buszon többségében a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulói utaztak, volt diákok, tanárok és az egyikük családja is velük tartott. Egy franciaországi sítáborból jöttek hazafelé. Többen halálra égtek.

A nyomok alapján a busz fékezés nélkül hajtott a szalagkorlátnak a Verona melletti A4-es autópályán, majd egy felüljáró pillérjének csapódott. Azt már korábban megírtuk, hogy a sofőr, aki a tragédia pillanatában a volán mögött ült, elaludhatott, mivel nem fékezett, és a kormányt sem rántotta el.

Hiába várták, nem jött a vádlott

Az ügyben megvádolt 5 olasz autópálya mérnököt igazi sztárügyvédek képviselték ma a bíróságon. Az egyetlen magyar vádlottat, V. Jánost pedig 2 kirendelt védő, akik azt mondták a bírónak, hogy csak két nappal ezelőtt, vagyis október 29-én kapták kézhez a vádiratot. Az Origo információja szerint korábbi ügyvédje azért adta le az ügyet, mert nem állt vele szóba a buszsofőr. Mostani védői pedig azt kérték, napolják el a tárgyalást, mert ennyi idő alatt nem tudtak felkészülni a buszsofőr védelmére. A bíró rövid mérlegelés után egy decemberi időpontot írt ki a per folytatására.

Azt, hogy akkor megjelenik-e V. János, nem tudni, mindenestre ma nem volt jelen, pedig a családokat képviselő szülők szerettek volna vele találkozni. Úgy tudják, felépült annyira, hogy már autót is tud vezetni, ennek ellenére számítottak rá, hogy nem tudnak a szemébe nézni. Szerintük V. János mindent elkövet annak érdekében, hogy húzza az időt és megakadályozza a gyors tárgyalást.

„Dühösek vagyunk rá, nem tudunk egy olyan embernek akár valamennyire is megbocsátani, aki meg sem próbál nekünk részvétet nyilvánítani" – mondja Márton László a könnyeivel küszködve.

Ezen a buszon ő volt a kapitány, ő volt a felelős az utasokért – teszi hozzá Szendrei Endre.

Ugyanakkor a szülők elárulták, hogy nem csak velük és az ügyvédekkel nem áll szóba a férfi. Az olasz nyomozók sem tudták kikérdezni a sofőrt a végzetes éjszakáról, hiszen a baleset után körülbelül fél órával életveszélyes állapotba került, súlyos fejsérüléssel vitték kórházba a felismerhetetlenségig kiégett roncs mellől. Az áldozatok szülei úgy tudják, amikor az olasz hatóság emberei megérkeztek a helyszínre, a férfi a busz mellett ült és bevallotta, hogy ő vezetett.

Ma viszont tagadja, hogy ő lenne a felelős a halálos balesetért.

Annyit nem mond, hogy sajnálom, hibáztam. Menekül a szülők elől, menekül mindenki elől, bujkál, semmilyen felelősségérzetet nem mutat, egy mondatot nem írt a szülők részére, ami kifejezetten a szülőknek szólt volna, nem ismeri a felelősségét, holott 100 százalékosan bizonyított a dokumentumok alapján, hogy ő vezette a járművet - mondja Krizsány László, aki lányát vesztette el a buszbalesetben.

Az már tavaly nyáron kiderült a balesetről készült jegyzőkönyvből, hogy a sofőr nagyon súlyos alvászavarban szenvedett és a vezetési képességet befolyásoló gyógyszert is szedett. Akkor még úgy tudtuk, hogy betegségeiről nem tájékoztatta a főnökét, a szülők szerint viszont tudott róla a busztársaság vezetője, sőt, azt mondják, nekik el is mondta szemtől szemben. Arról is írtunk, hogy V. János influenzás volt az út előtt, tehát még az is kérdéses, hogy abból kigyógyult-e.

Nem csak a sofőr miatt dühösek a szülők

Ugyanakkor a szülők nem csak a sofőrt tartják, ahogy mondják, „gazembernek". Biztosak benne, hogy a gyerekeket utaztató cég is mindben támogatja V. Jánost, abban is, hogy akadályozza az igazságszolgáltatást.

V. János ma is a busztársaság alkalmazottja, betegállományban van, érdekében áll ennek a két félnek egymást védeni. Azt gondoljuk, hogy ezt ötletekkel, pénzzel, technikával V. János egyedül nem tudta volna megtenni.

Az is kiderült már, hogy több szabálytalanságot feltárt az olasz nyomozás a busszal kapcsolatban.

A vegyész műszaki igazságügyi szakvélemény szerint semmilyen előírást, szabályozást nem is akartak betartani. Már az autóbusz honosítási vizsgájánál is kozmetikázták, meghamisították az adatokat, hogy a jármű külföldi utakra is mehessen. Egy szerelő azt vallotta, hogy hosszú ideje folyt az illegális üzemanyagtartályok beépítése" - mondta korábban Krizsány László.

A szülők azt mondják, hogy emellett olyan fáradt sofőröket alkalmaztak, papíron más nevén, akiknek a szabadidejüket kellett volna tölteniük. Próbálkoztak azzal, hogy a busztársaságnak adott kitüntetéseket vonják vissza azok, akik odaadták nekik, mert a szülők szerint az áfacsalás, jövedéki adócsalás gyanújába keveredett társaság nem érdemeli meg az elismerést, de egyelőre nem történt semmi ezzel kapcsolatban. Hivatalosan a busztársaság tehát kitüntetett magyar vállalkozás.

Emellett az iskolával sem elégedettek. Azt mondják, az egyik tanár szedte be a pénzt a sítáborra, aki írásbeli szerződés nélkül intézte az utat, amit nem tehetett volna meg, hiszen több mint 1 millió forintot fizettek ki a busztársaságnak. Arra is panaszkodnak a szülők, hogy a gyerekek hivatalosan, papír szerint magán kiránduláson vettek részt annak ellenére, hogy a naplóban igazolt hiányzásnak minősítették a sítábor időszakát, vagyis „iskolai rendezvénynek", ezzel a veronai tragédia számukra nem minősül „munkahelyi balesetnek".

Nem szűnik a fájdalom

Amíg azért küzdenek, hogy a baleset felelősei megkapják méltó büntetésüket, saját fájdalmuk sem hagyja nyugodni az áldozatok szüleit. Másfél évvel a halálos baleset után még elevenen él bennünk a tragédia.

Amelyik pszichológus azzal jön, hogy ekkor vagy akkor már jobb lesz, ilyen meg olyan szakaszok vannak, annak azt tudjuk mondani, hogy nem ért hozzá, de ne is értsen, nem kívánjuk, hogy bárkivel ilyen történjen. Nem lesz jobb! – mondja Krizsány László.

„Mindenki a habitusának és az erejének megfelelően keresi azokat a dolgokat, amitől elviselhetővé tudja tenni, például a mi egyik dolgunk az, hogy értelmet adjunk az értelmetlennek.

Ez egy értelmetlen halál volt.

De hogyha valami értelmet kap, akkor lehet, hogy nem csak úgy gondolunk az elhunytakra, mint az elvesztett szeretteinkre, hanem úgy, hogy az a 15 év, amit éltek arra volt jó, hogy megváltozzanak dolgok Magyarországon. Hogy nem kell rettegéssel felengedni egy autóbuszra egy gyereket sem."

Amíg az olaszoknál már a bíróság tárgyalja a veronai buszbaleset ügyét, a Nemzeti Nyomozó Iroda még nem zárta le a nyomozást, amit nyáron hosszabbítottak meg.

Eközben V. János szabadlábon védekezik, a buszt üzemeltető cég ellen pedig nem indult eljárás.

Bár nem a busszal kapcsolatban feltárt szabálytalanságok okozták a tragédiát, a szülők szerint ezek is kétségtelenül hozzájárultak ahhoz, hogy halálos kimenetelű legyen a baleset, amelyben a szeretteiket vesztették el. Szerintük, ha jobb állapotban lett volna a busz és illegális tartály sincs az ülések mellett, még ma is élhetnének a veronai buszbaleset áldozatai.