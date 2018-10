Így bukhatja el a kancellárságát Merkel

Bizonyossá vált, hogy Angela Merkel német kancellár hivatali ideje legkésőbb 2021-ben, 16 év után véget ér, így az időtartam nem dönti meg az egyesítés kancellárja, Helmut Kohl rekordját. Azonban egyáltalán nem lehet kizárni, hogy Merkelnek a CDU decemberi kongresszusa után távoznia kell a kancellári székből, ha olyan jelölt kerül a párt élére, aki jelentősen mást képvisel, mint a mostani vezető. Merkel bukásában alapvető szerepet játszott, hogy mindenféle kontroll nélkül engedte be az országba 2015-ben az illegális gazdasági bevándorlókat.

Angela Merkel 2005 novembere óta Németország kancellárja. A Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusa már a negyedik ciklusát tölti a szövetségi kormány élén – egyúttal az utolsót is, pártja drámai népszerűségvesztése miatt, amit főként a 2015-ös menekültválság és a bevándorlásellenes pártok megerősödése okozott. A kancellár a hétvégi hesseni tartományi választás után jelentette be, hogy nem indul el a CDU elnöki posztjáért. Azóta mindenki azt találgatja, ki lehet a bevándorláspárti kancellár utódja a pártelnöki székben.

AKK hasonlít a legjobban Merkelre

A német sajtó egybehangzóan állítja, hogy a gyakran csak AKK-ként emlegetett Annegret Kramp-Karrenbauer lehet a befutó a CDU elnöki posztjáért. Bár Angela Merkel hétfőn elhatárolódott potenciális utódjának megnevezésétől, sajtóforrások szerint a kancellár leginkább a „mini-Merkel" párton belüli hatalomra kerülésében lehet érdekelt. Nem hiába: Kramp-Karrenbauert Merkel nyomására választották idén februárban CDU-főtitkárrá, és a kancellár már akkor az 56 éves politikus csodálójaként állította be magát - írta a Magyar Idők.

„A modern és a konzervatív nézetek együttesen jellemzik a világát. A menekültválság idején például támogatta a kancellár nyitott kapuk menekültpolitikáját, de a menedékkérők szigorú ellenőrzéséért, az érkezett migránsok korának pontos megállapításáért és a jogszerűtlenül Németországban tartózkodók mielőbbi kitoloncolásáért is lobbizott" – írta róla a Handelsblatt című gazdasági lap, azt hangoztatva: a politikus asszony végső soron képes lehet rá, hogy visszaédesgesse a CDU Merkel által elidegenített szárnyát.

Aki kezdetektől ellenezte a migrációt

Ha Annegret Kramp-Karrenbauert a „mini-Merkel" jelző illeti, Jens Spahn okkal kapta meg az „anti-Merkel" becenevet. A konzervatív politikus Németország legfiatalabbjaként, mindössze 22 évesen lett parlamenti képviselő, a negyedik Merkel-kormányban pedig – még mindig csak 37 évesen – az egészségügyi tárca irányítását bízták rá.

Utóbbi miatt címlapokra is került Németországban: a kancellár minden bizonnyal stratégiai lépésként, a CDU szakadását megelőzve nevezte ki miniszternek egyik legfőbb kritikusát. Spahn már a Wilkommenskultur kezdetén bírálta a menedékkérők felső keret nélküli befogadását, később pedig nyilvánosan is a merkeli menekültpolitikát okolta a CDU gyengélkedéséért. Ezenkívül támogatója a teljes burkatilalomnak, és korábban a kettős állampolgárság ügyében is szembeszállt Merkellel.

Kiegyenlítetlen számla

Friedrich Merz hivatalosan kedd délután jelentkezett be a CDU elnöki székéért, arra hivatkozva, hogy a pártnak új lendületre, megújulásra és tapasztalt vezető személyiségekre van szüksége. A 63 éves politikus már csak amiatt is kiváló elnökaspiráns lehet, mert kiegyenlítetlen számlája van Merkellel: 2002-ben ugyanis amiatt kellett távoznia a CDU/CSU közös parlamenti frakciójának az éléről, mert pártelnökként Merkel az ő posztját is magáénak akarta.

Merz 2009-ben a parlamenti mandátumáról is lemondott, és egy időre hátrahagyta a politikát, hogy az üzleti életben érjen el sikereket: jelenleg a világ legnagyobb vagyonkezelője, az amerikai BlackRock németországi felügyelőbizottságát vezeti, illetve jogászként és pénzügyi szakértőként a Köln–Bonn repülőtér felügyelőbizottságát irányítja.

Rejtély

Részben egyébként máris visszatért a politikába: Armin Laschet, Észak-Rajna–Vesztfália miniszterelnöke – akit egyes források szintén Merkel potenciális utódaként emlegetnek – tavaly a tartomány brexitügyi biztosának nevezte ki. Merz potenciális jelöltsége a bevándorláspolitikai vita szempontjából is meghatározó lehet, az egykori politikus ugyanis a Leitkulturról (domináns vagy vezető kultúráról) szóló vitában – Merkellel ellentétben – a konzervatív ágat képviseli, írta a Handelsblatt, hozzátéve: rejtély, hogy amennyiben Merz lesz a CDU elnöke, Merkel hogyan tud majd együtt dolgozni vele.

A kancellári széktől is búcsúzhat Merkel

Ha a CDU a jelenleg legesélyesebbnek látszó, Merkel irányvonalával nagyjából egyetértő Annegret Kramp-Karrenbauert választja pártelnöknek, akkor a hatalomátadás simán mehet, és akkor jó esély van rá, hogy Merkel ki is tölti a 2021-ig hátralévő időt. Ha így lesz, akkor összesen 16 évet tölt kormányon, annyit, mint az őt felfedező és felemelő Helmut Kohl, akit az a történelmi megtiszteltetés ért, hogy a német egyesítést levezénylő kancellár lehetett - írta a novekedes.hu.

Vannak azonban más jelentkező is a pártelnökségre: Jens Spahn egészségügyi miniszter és Friedrich Merz, a CSU-CDU pártszövetség korábbi parlamenti frakcióvezetője. Ők Merkel ellenfeleinek számítanak a párton belül, így ha a decemberi vezetőválasztáson ők kerülnek ki győztesen, akkor nem valószínű, hogy Merkel tovább maradna a kancellári poszton. Ha jövőre lemondana, teljes hivatali ideje 14 év lenne, akárcsak egykor az NSZK első kancellárjának, Konrad Adenauernek. Ez is igen szép időtartam, Merkel mindenképpen emelt fővel távozhat.

Ezzel mindent elrontott

A hétvégén tartott hesseni tartományi választás elhozhatja egy korszak végét. Merkel kancellár bejelentette lemondását a pártja éléről, illetve azt is, hogy nem indul a következő választáson semmilyen politikai pozícióért. Pócza István, a Századvég Alapítvány vezető elemzője elmondta: leginkább a CDU érdeke, hogy Merkel most egy kicsit hátralépjen. Kiemelte: Merkel két dolgot szeretne. Egyrészt felépíteni a saját örökségét, hogy úgy emlékezzenek rá, mint Helmut Kohl kancellárra. Másrészt pedig, hogy maga jelölhesse ki a saját utódját.